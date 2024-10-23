Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 789 Bộ Quốc Phòng, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

1. Handle hàng hóa được giao và xử lý chứng từ 50%

- Handle cả hàng chỉ định ( nominated) & sale (free-hand ) theo yêu cầu công việc

- Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình handle hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Có những gợi ý, tư vấn hợp lí cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

- Hạn chế nhận phàn nàn từ khách (0) trong tháng

- Đảm bảo độ chính xác của chứng từ ( SI/VGM/AMS/AFR...)

2. Cải tiến dịch vụ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng 20%

- Cải tiến dịch vụ khách hàng để hạn chế số lần claim từ khách hàng

- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng khác của công ty

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp để tư vấn cho khách hàng hiệu quả nhất

- Phản hồi nhanh và lấy booking sớm nhất cho khách hàng (trong vòng 1 tiếng từ khi có xác nhận)

3. Chịu trách nhiệm, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc 10%

- Kiểm soát được công việc đang làm và có kế hoạch cụ thể.

- Kiểm soát được những sai sót có thể xảy ra trong quá trình handle hàng ngày để tránh phí phát sinh

- Có thể hỗ trợ các nhân viên khác (khi cần)

4. Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng 10%

- Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng

- Tích cực tham gia vào các hoạt động gắn kết, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

5. Công việc khác 10%

- Các công việc khác phát sinh khi quản lý yêu cầu

Học vấn, Kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trình độ khá chuyên ngành liên quan tới Logistics, XNK, kinh tế,...

- Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí nhân viên chứng từ hàng xuất tại DN Logistics/FWD

Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về ngành xuất nhập khẩu/ Logistics

- Có hiểu biết nhất định về các điều kiện giao hàng quốc tế

Kỹ năng & Năng lực

- Sử dụng thành thạo word/ Excel

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản ( đọc hiểu và email giao dịch tốt)

- Khả năng tập trung, phân tích

- Có kĩ năng cá nhân tốt, chịu được áp lực công việc

- Có thể làm thêm giờ tùy thuộc vào yêu cầu công việc

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn,hòa đồng và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết Âm (1-6 tháng lương).

- Phụ cấp cơm trưa 45.000 VNĐ/ngày

- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

