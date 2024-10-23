Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Bee Logistics Corporation Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Bee Logistics Corporation Pro Company

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 789 Bộ Quốc Phòng, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Handle hàng hóa được giao và xử lý chứng từ 50%
- Handle cả hàng chỉ định ( nominated) & sale (free-hand ) theo yêu cầu công việc
- Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình handle hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Có những gợi ý, tư vấn hợp lí cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
- Hạn chế nhận phàn nàn từ khách (0) trong tháng
- Đảm bảo độ chính xác của chứng từ ( SI/VGM/AMS/AFR...)
2. Cải tiến dịch vụ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng 20%
- Cải tiến dịch vụ khách hàng để hạn chế số lần claim từ khách hàng
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và các khách hàng tiềm năng khác của công ty
- Tích cực tìm kiếm các giải pháp để tư vấn cho khách hàng hiệu quả nhất
- Phản hồi nhanh và lấy booking sớm nhất cho khách hàng (trong vòng 1 tiếng từ khi có xác nhận)
3. Chịu trách nhiệm, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc 10%
- Kiểm soát được công việc đang làm và có kế hoạch cụ thể.
- Kiểm soát được những sai sót có thể xảy ra trong quá trình handle hàng ngày để tránh phí phát sinh
- Có thể hỗ trợ các nhân viên khác (khi cần)
4. Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng 10%
- Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng
- Tích cực tham gia vào các hoạt động gắn kết, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp
5. Công việc khác 10%
- Các công việc khác phát sinh khi quản lý yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn, Kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp đại học trình độ khá chuyên ngành liên quan tới Logistics, XNK, kinh tế,...
- Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí nhân viên chứng từ hàng xuất tại DN Logistics/FWD
Kiến thức:
- Có kiến thức cơ bản về ngành xuất nhập khẩu/ Logistics
- Có hiểu biết nhất định về các điều kiện giao hàng quốc tế
Kỹ năng & Năng lực
- Sử dụng thành thạo word/ Excel
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản ( đọc hiểu và email giao dịch tốt)
- Khả năng tập trung, phân tích
- Có kĩ năng cá nhân tốt, chịu được áp lực công việc
- Có thể làm thêm giờ tùy thuộc vào yêu cầu công việc
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn,hòa đồng và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết Âm (1-6 tháng lương).
- Phụ cấp cơm trưa 45.000 VNĐ/ngày
- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation Pro Company

Bee Logistics Corporation Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: + HEAD OFFICE: 2nd FL, Hai Au Bldg, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

