Tuyển Nhân Viên Chứng Từ thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS
- Hà Nội: Tòa nhà BTT
- 8
- 6 Khu Đô Thị Him Lam, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phân loại hàng hóa, áp mã HS và thuế suất
Thực hiện các hoạt động khai báo trên phần mềm hải quan ECUS-VNACCS đối với hàng xuất, nhập kinh doanh đường Air, Sea, Truck
Xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến khai báo, sửa đổi, hoặc hủy các tờ khai hải quan, phối hợp vợi nhân viên hiện trường, trực tiếp liên hệ với hải quan tại các chi cục hải quan giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh,
Cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và tư vấn cho khách hàng (nếu cần)
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ xin cấp C / O, xin xác nhận khai báo hóa chất, xin giấy phép nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có điều kiện.
Phối hợp với các phòng ban / bộ phận khác nhằm bảo đảm công việc thông suốt
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực khai báo Hải quan (Ưu tiên đã làm trong ngành Logistics)
Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên ứng viên biết Tiếng Trung
Có tinh thần và trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc mà mình phụ trách tới cùng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 10 – 20 triệu, cộng thưởng theo bill hàng xử lý
Thưởng quý, thưởng lễ tết, sinh nhật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm - Du lịch hàng năm
Hợp đồng lao động, BHYT,BHXH đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
