Tuyển Nhân Viên Chứng Từ thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà BTT

- 8

- 6 Khu Đô Thị Him Lam, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phân loại hàng hóa, áp mã HS và thuế suất Thực hiện các hoạt động khai báo trên phần mềm hải quan ECUS-VNACCS đối với hàng xuất, nhập kinh doanh đường Air, Sea, Truck Xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến khai báo, sửa đổi, hoặc hủy các tờ khai hải quan, phối hợp vợi nhân viên hiện trường, trực tiếp liên hệ với hải quan tại các chi cục hải quan giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, Cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và tư vấn cho khách hàng (nếu cần) Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ xin cấp C / O, xin xác nhận khai báo hóa chất, xin giấy phép nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có điều kiện. Phối hợp với các phòng ban / bộ phận khác nhằm bảo đảm công việc thông suốt Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực khai báo Hải quan (Ưu tiên đã làm trong ngành Logistics) Tiếng Anh cơ bản, ưu tiên ứng viên biết Tiếng Trung Có tinh thần và trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc mà mình phụ trách tới cùng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 – 20 triệu, cộng thưởng theo bill hàng xử lý Thưởng quý, thưởng lễ tết, sinh nhật Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm - Du lịch hàng năm Hợp đồng lao động, BHYT,BHXH đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HHC LOGISTICS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

