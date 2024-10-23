Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NTL GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29/05 Yên Thế, Phường 02, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Xử lý chứng từ và các tài liệu liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

- Sử dụng tiếng Hoa để nghe, nói, đọc, viết trong công việc hàng ngày.

- Hỗ trợ các hoạt động logistics trong quy trình vận chuyển hàng đi Campuchia.

- Có khả năng công tác tại Campuchia, 1 tuần mỗi tháng.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Sử dụng thông thạo tiếng Trung , (nghe, nói, đọc, viết).

- Ưu tiên nam/nữ chịu khó, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH NTL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: - Mức lương: 18-30 triệu đồng, cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp. - Các chế độ phúc lợi và điều kiện công việc sẽ được thỏa thuận thêm khi phỏng vấn. - Đóng BHXH, Thưởng lễ, tết, du lịch hằng năm - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên phù hợp và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của NTL Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NTL GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin