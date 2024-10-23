Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Polyfill Yên Bái làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A60 đường Tiền Phong, khu đấu giá QSDĐ khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập bộ chứng từ xuất khẩu (Invoice, Packing list, Bill, CO, ...) theo yêu cầu của từng khách hàng và check chứng từ cho các lô hàng nhập khẩu. Làm việc với forwarder: Phụ trách các nội dung liên quan cước biển như booking, làm SI, VGM, Bill of lading Khai báo hải quan cho các lô hàng xuất khẩu. Phối hợp với các bộ phận nội bộ trong công ty để hoàn thành công việc. Làm thanh toán cho các lô hàng và vận chuyển hàng xuất khẩu Theo dõi và xử lý các phát sinh (nếu có) Các công việc liên quan đến XNK khác theo chỉ định của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức hiểu biết trong lĩnh vực Logistics và thanh toán quốc tế. Có kiến thức về khai báo hải quan xuất nhập khẩu, phần mềm Ecuss Có khả năng tư duy logic, xử lý vấn đề phát sinh nhanh chóng. Thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh đọc hiểu chứng từ Thái độ ham học hỏi, cầu tiến và nhạy bén trong tình huống xử lý công việc. Yêu thích công việc chứng từ và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ phần Polyfill Yên Bái Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng thứ 13+ Thưởng/ quà tặng trong các ngày lễ, thăm hỏi/ chúc mừng ốm đau, hiếu/hỉ Tham gia đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, nghỉ lễ tết có lương theo quy định, ...) Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty; phòng cà phê, phòng gym miễn phí; tổ chức các lớp nhảy, yoga Được khám sức khỏe và du lịch hằng năm Được cung cấp máy tính phục vụ công việc Được cấp đồng phục mùa đông, mùa hè (04 áo sơ mi, 02 quần/ guýp, 01 áo vest)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Polyfill Yên Bái

