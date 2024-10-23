Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354D Nguyễn Xí, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp giao dịch, đàm phán, xử lý vấn đề phát sinh với nhà cung cấp phụ trách. Lên hợp đồng, theo dõi sản xuất, nhận chứng từ từ nhà máy. Theo dõi lịch tàu. Phát hành chứng từ. Lên tờ khai nhập kho. Điều phối vận chuyển, xử lý vấn đề phát sinh. Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (xuất/nhập khẩu và nội địa). Khai E-manifest: khai báo cho hải quan thông tin về loại hàng, số lượng, nguồn gốc, xuất xứ và nhiều chi tiết khác, đảm bảo rằng thông tin trùng khớp với các chứng từ liên quan. Liên hệ, điều động hoạt động logistic, vận chuyển, giao nhận hàng hóa xuất/nhập khẩu và nội địa. Theo dõi hoạt động xuất nhập hàng, tồn kho hàng hóa, cập nhật báo cáo hàng tồn kho định kỳ. Kết hợp bộ phận kế toán lên kế hoạch, sắp xếp dòng tiền thanh toán các đơn hàng nội địa và ngoại thương. Làm các báo cáo kinh doanh (doanh thu, giá vốn, lợi nhuận...) theo tháng/quý. Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24-30 tuổi Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp đại học trở lên. Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Nghe nói đọc viết tiếng Anh mức khá trở lên, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác như tiếng Trung. Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt bát, trung thực, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao, sức khoẻ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (thử việc 2 tháng): 10 - 15 triệu (Lương gross, tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm). Trợ cấp tiền ăn trưa, tập gym, điện thoại và gửi xe hàng tháng cho nhân viên chính thức. Được xét đi công tác/du lịch nước ngoài và các hoạt động ngoại khoá hàng năm, tùy theo quy định từng thời điểm của công ty. Công ty sẽ đóng toàn bộ phí BHXH và BHYT, BHTN cho nhân viên. Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển bản thân. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

