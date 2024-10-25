Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoàn tất thủ tục chứng từ liên quan tới khách & đơn hàng; Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài công ty để đảm bảo đơn hàng thuận lợi và đạt tiến độ; theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng và tiến độ thanh toán. Thu thập thông tin, báo cáo với Quản lý về thị trường, sản phẩm, khách hàng. Chăm sóc khách hàng Tham dự các chương trình đạo tạo, đi công tác khi có yêu cầu. Thực hiện các công việckhác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo. Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Hoàn tất thủ tục chứng từ liên quan tới khách & đơn hàng; Phối hợp với các bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài công ty để đảm bảo đơn hàng thuận lợi và đạt tiến độ; theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng và tiến độ thanh toán.

Thu thập thông tin, báo cáo với Quản lý về thị trường, sản phẩm, khách hàng.

Chăm sóc khách hàng

Tham dự các chương trình đạo tạo, đi công tác khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việckhác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đi công tác thường xuyên. Ngoại ngữ: thông thạo tiếng Anh hoặc Tiếng Trung, ưu tiên biết cả 2 ngoại ngữ; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại thị trường Trung Quốc, Đài Loan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm xuất khẩu nông sản là lợi thế. Hiểu biết các nghiệp vụ ngoại thương: giao nhận vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa ngoại thương, thanh toán quốc tế... Độ tuổi: < 35 tuổi.

Có khả năng đi công tác thường xuyên.

Ngoại ngữ: thông thạo tiếng Anh hoặc Tiếng Trung, ưu tiên biết cả 2 ngoại ngữ; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại thị trường Trung Quốc, Đài Loan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm xuất khẩu nông sản là lợi thế.

Hiểu biết các nghiệp vụ ngoại thương: giao nhận vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa ngoại thương, thanh toán quốc tế...

Độ tuổi: < 35 tuổi.

Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tuỳ theo năng lực: Thu nhập trung bình từ 12 - 15 triệu/tháng Nơi làm việc: tại trụ sở VP 92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Team building ,Year End Party, hoạt động thiện nguyện và các hoạt động đặc trưng văn hoá Vinatea (chạy marathon, bóng đá, trà đạo,...). Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng

Mức lương cạnh tranh tuỳ theo năng lực: Thu nhập trung bình từ 12 - 15 triệu/tháng

12 - 15 triệu/tháng

Nơi làm việc: tại trụ sở VP 92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Team building ,Year End Party, hoạt động thiện nguyện và các hoạt động đặc trưng văn hoá Vinatea (chạy marathon, bóng đá, trà đạo,...).

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin