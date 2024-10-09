Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

A. HÀNG XUẤT:

- Ưu tiên Có kinh nghiệm làm documentation + customer service cho hàng đi Mỹ, Canada .

- Liên hệ với agent nước ngoài + nhà máy để nhận thông tin hàng hóa và booking

- Biết làm e-booking trên trang web của hang tàu dựa theo ngày hàng xong và gửi khách.

- Theo dõi, nhận SI và phát hành HBl cho khách và submit SI cho hang tàu đẻ lấy MBL.

- Gửi chứng từ cho đại lý

- Khai AMS, ISF, ACI

- Theo dõi ETD, ETA, cập nhật tình trạng lô hàng cho các bên liên quan

- Gửi debit note cho các bên liên quan

- Nhập dữ liệu vào hệ thống công ty, báo cáo tiến độ hàng ngày cho cấp trên và các công việc khác liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá, làm việc hoàn toàn ở văn phòng.

B. HÀNG NHẬP:

- Nhận chứng từ từ đại lý nước ngoài và kiểm tra thông tin

- Liên hệ với người mua, khách hàng để đối chiếu thông tin theo Incoterm của mỗi lô hàng.

- Theo dõi ETD, ETA với đại ly.

- Submit manifest, làm ARIVAL NOTICE, khai EDO tách HBL - eport trên cổng EWMS/eport.

- Kiểm tra thu tiền khách hàng trước khi giao lệnh cho khách hàng.

- Ưu tiên hồ sơ đã kinh nghiệm trên 5 năm về công việc chứng từ và customer service , chuyên hàng Mỹ, Canada , EU

- Đọc, viết email bằng tiếng anh.

- Chịu khó học hỏi và làm việc (Ứng viên gửi CV song ngữ Việt - Anh)

Tại CÔNG TY TNHH TL INC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe BVI

- Lương tháng 13

- Cơ hội học hỏi, nâng cao chuyên môn

- Thời gian làm việc : 8h- 17h từ thứ 2 đến thứ 6

