Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Coalimex, 29

- 31 đường Đinh Bộ Lĩnh, P24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Liên hệ Các Hãng tàu, Coloader, Airline để lấy Booking, SI, Làm Draft Bill, phát hành Bill, theo dõi lịch tàu, theo dõi Booking số lượng vỏ container, Tracking..., khai báo Manifest, làm D/O... Làm việc với đại lý nước ngoài về vấn đề chứng từ, thông tin vận tải Liên hệ với khách hàng để theo dõi và cập nhật lộ trình hàng hóa, tư vấn và xữ lý các vấn đề phát sinh của lô hàng.
Liên hệ Các Hãng tàu, Coloader, Airline để lấy Booking, SI, Làm Draft Bill, phát hành Bill, theo dõi lịch tàu, theo dõi Booking số lượng vỏ container, Tracking..., khai báo Manifest, làm D/O...
Làm việc với đại lý nước ngoài về vấn đề chứng từ, thông tin vận tải
Liên hệ với khách hàng để theo dõi và cập nhật lộ trình hàng hóa, tư vấn và xữ lý các vấn đề phát sinh của lô hàng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm tất cả các công việc của 1 Customer Service tại môi trường FWD từ 2 năm Nói và viết tiếng Anh tốt. Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc cường độ cao. Có tinh thần tập thể, chịu khó, thật thà, kiên nhẫn. Thành thạo vi tính văn phòng.
Đã có kinh nghiệm làm tất cả các công việc của 1 Customer Service tại môi trường FWD từ 2 năm
Nói và viết tiếng Anh tốt.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc cường độ cao.
Có tinh thần tập thể, chịu khó, thật thà, kiên nhẫn.
Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: > 10tr (thỏa thuận theo năng lực) Lương tháng 13 Thưởng Nhân viên xuất sắc hàng Quý, Năm. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, một tập thể luôn luôn đoàn kết, yêu thương gắn bó!!! Thưởng Tết, các ngày lễ lớn, Sinh nhật, hiếu hỉ...
Lương cơ bản: > 10tr (thỏa thuận theo năng lực)
Lương tháng 13
Thưởng Nhân viên xuất sắc hàng Quý, Năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty
Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, một tập thể luôn luôn đoàn kết, yêu thương gắn bó!!!
Thưởng Tết, các ngày lễ lớn, Sinh nhật, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL LINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà coalimex, 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

