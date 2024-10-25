Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Coalimex, 29 - 31 đường Đinh Bộ Lĩnh, P24, Bình Thạnh

Liên hệ Các Hãng tàu, Coloader, Airline để lấy Booking, SI, Làm Draft Bill, phát hành Bill, theo dõi lịch tàu, theo dõi Booking số lượng vỏ container, Tracking..., khai báo Manifest, làm D/O... Làm việc với đại lý nước ngoài về vấn đề chứng từ, thông tin vận tải Liên hệ với khách hàng để theo dõi và cập nhật lộ trình hàng hóa, tư vấn và xữ lý các vấn đề phát sinh của lô hàng.

Đã có kinh nghiệm làm tất cả các công việc của 1 Customer Service tại môi trường FWD từ 2 năm Nói và viết tiếng Anh tốt. Có khả năng chịu được áp lực công việc, làm việc cường độ cao. Có tinh thần tập thể, chịu khó, thật thà, kiên nhẫn. Thành thạo vi tính văn phòng.

Lương cơ bản: > 10tr (thỏa thuận theo năng lực) Lương tháng 13 Thưởng Nhân viên xuất sắc hàng Quý, Năm. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, một tập thể luôn luôn đoàn kết, yêu thương gắn bó!!! Thưởng Tết, các ngày lễ lớn, Sinh nhật, hiếu hỉ...

