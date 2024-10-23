Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1B Hoàng Diệu, Quận 4

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nhận booking từ CS, check SI + VGM Chịu trách nhiệm liên hệ với đại lý, khách hàng, coloader để sắp xếp kế hoạch giao nhận hàng kịp thời; Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng hàng hóa từ lúc nhận hàng cho tới khi hàng được giao cho người nhận tại cảng, dỡ hàng và giải quyết các vấn đề liên quan tới khách hàng/đại lý/hãng hàng không và báo cáo các sự vụ phát sinh (nếu có) cho Quản lý; Tập hợp chi phí, làm Debit/Credit Note cho khách hàng/đại lý cho mỗi lô hàng, nhập liệu nội bộ, chuyển kế toán xuất hóa đơn; Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Nhận booking từ CS, check SI + VGM

Chịu trách nhiệm liên hệ với đại lý, khách hàng, coloader để sắp xếp kế hoạch giao nhận hàng kịp thời;

Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng hàng hóa từ lúc nhận hàng cho tới khi hàng được giao cho người nhận tại cảng, dỡ hàng và giải quyết các vấn đề liên quan tới khách hàng/đại lý/hãng hàng không và báo cáo các sự vụ phát sinh (nếu có) cho Quản lý;

Tập hợp chi phí, làm Debit/Credit Note cho khách hàng/đại lý cho mỗi lô hàng, nhập liệu nội bộ, chuyển kế toán xuất hóa đơn;

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên nghành Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Xuất nhập khẩu, ... Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục. Chủ động và có khả năng chịu được áp lực công việc cao. Trung thực, siêng năng, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm Am hiểu kiến thức trong lĩnh vực giao nhận vận tải đường biển, đại lý, xuất nhập khẩu hàng hóa, các điều kiện Incoterm Tiếng Anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên nghành Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Xuất nhập khẩu, ...

Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.

Chủ động và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, siêng năng, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm

Am hiểu kiến thức trong lĩnh vực giao nhận vận tải đường biển, đại lý, xuất nhập khẩu hàng hóa, các điều kiện Incoterm

Tiếng Anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết theo chính sách của Công ty Trợ cấp các chế độ thai sản, cưới xin, ốm đau, sinh nhật, ngày lễ... Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH,BHTN) Chế độ khác: Khám sức khỏe; Team building; Tập huấn Có chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, chuyên môn. Du lịch nghỉ mát 1 lần/năm Môi trường làm việc năng động, cạnh tranh công bằng.

Thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết theo chính sách của Công ty

Trợ cấp các chế độ thai sản, cưới xin, ốm đau, sinh nhật, ngày lễ...

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH,BHTN)

Chế độ khác: Khám sức khỏe; Team building; Tập huấn

Có chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng, chuyên môn.

Du lịch nghỉ mát 1 lần/năm

Môi trường làm việc năng động, cạnh tranh công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin