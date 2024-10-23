Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 459E Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Mô tả công việc
Chụp hình, chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh các sản phẩm của Moji và các sự kiện, hoạt động khác của Công ty nếu có; Quay, dựng video ngắn cho các sản phẩm của Moji; Phối hợp với các bộ phận khác để lên ý tưởng và concept hình ảnh.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
Có khả năng chụp và chỉnh sửa hình ảnh tốt; Gu thẩm mỹ tốt, bắt trend; Có thiết bị chụp ảnh (Máy ảnh hoặc iphone 13 trở lên); Có kinh nghiệm setup đèn chụp trong studio; Sử dụng thành thạo Photoshop hoặc các phần mềm chỉnh sửa/xử lý ảnh; Chủ động, sáng tạo trong công việc; Có trách nhiệm với công việc, có khả năng chịu được áp lực.
Cách thức ứng tuyển
Email bao gồm:
- CV cá nhân - Ảnh, video ngắn do chính các bạn chụp theo yêu cầu bắt buộc sau: + Ảnh, video có phong cách phù hợp với Moji (tham khảo hình ảnh của Moji tại Fanpage Moji - Phụ kiện & Quà tặng hoặc IG mojivn); + Gửi số lượng từ 20 - 30 ảnh, video trong đó bao gồm ảnh chụp chỉ có đồ vật và ảnh chụp người cùng đồ vật. Lưu ý, ảnh gửi trực tiếp bằng cách đính kèm cùng email; + Chú ý không gửi ảnh selfie.
Moji gợi ý:
Ảnh, video gửi về là sản phẩm hoàn chỉnh đã qua bước hậu kỳ; Nên gửi cả ảnh chụp trong nhà và ngoài trời; Nên gửi ảnh, video phong cách đa dạng khác nhau; Các ảnh cần thể hiện được khả năng của bạn về việc chọn lựa màu sắc, bố cục - sắp đặt, tỷ lệ, item chính - phụ trong ảnh, sự logic (ảnh thể hiện được công dụng sản phẩm).
Tại Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương cứng: 7 - 8 triệu + Thưởng (theo năng lực và kinh nghiệm); Thưởng hàng tháng theo kết quả công việc; Thời gian làm việc linh hoạt, thoải mái sáng tạo; Quà sinh nhật, party cuối năm cùng các chương trình team building khác; Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty...và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 - Tòa nhà B&B Building, số 60 ngõ 850 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

