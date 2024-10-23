Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 459E Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thời gian, địa điểm làm việc

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 8h - 12h thứ 7; Địa điểm: Studio Moji - 459E Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

Mô tả công việc

Chụp hình, chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh các sản phẩm của Moji và các sự kiện, hoạt động khác của Công ty nếu có; Quay, dựng video ngắn cho các sản phẩm của Moji; Phối hợp với các bộ phận khác để lên ý tưởng và concept hình ảnh.

Yêu cầu công việc

Có khả năng chụp và chỉnh sửa hình ảnh tốt; Gu thẩm mỹ tốt, bắt trend; Có thiết bị chụp ảnh (Máy ảnh hoặc iphone 13 trở lên); Có kinh nghiệm setup đèn chụp trong studio; Sử dụng thành thạo Photoshop hoặc các phần mềm chỉnh sửa/xử lý ảnh; Chủ động, sáng tạo trong công việc; Có trách nhiệm với công việc, có khả năng chịu được áp lực.

Cách thức ứng tuyển

Email bao gồm:

- CV cá nhân - Ảnh, video ngắn do chính các bạn chụp theo yêu cầu bắt buộc sau: + Ảnh, video có phong cách phù hợp với Moji (tham khảo hình ảnh của Moji tại Fanpage Moji - Phụ kiện & Quà tặng hoặc IG mojivn); + Gửi số lượng từ 20 - 30 ảnh, video trong đó bao gồm ảnh chụp chỉ có đồ vật và ảnh chụp người cùng đồ vật. Lưu ý, ảnh gửi trực tiếp bằng cách đính kèm cùng email; + Chú ý không gửi ảnh selfie.

Moji gợi ý:

Ảnh, video gửi về là sản phẩm hoàn chỉnh đã qua bước hậu kỳ; Nên gửi cả ảnh chụp trong nhà và ngoài trời; Nên gửi ảnh, video phong cách đa dạng khác nhau; Các ảnh cần thể hiện được khả năng của bạn về việc chọn lựa màu sắc, bố cục - sắp đặt, tỷ lệ, item chính - phụ trong ảnh, sự logic (ảnh thể hiện được công dụng sản phẩm).

Quyền lợi:

Lương cứng: 7 - 8 triệu + Thưởng (theo năng lực và kinh nghiệm); Thưởng hàng tháng theo kết quả công việc; Thời gian làm việc linh hoạt, thoải mái sáng tạo; Quà sinh nhật, party cuối năm cùng các chương trình team building khác; Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty...và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.

