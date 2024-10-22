Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

– Bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị sản xuất

– Kiểm tra, theo dõi, sửa chữa khắc phục các hư hỏng, sự cố của các thiết bị sản xuất.

– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ hệ thống điện, hệ thống nước Nhà máy.

– Bảo dưỡng , sửa chữa các thiết bị hỗ trợ sửa chữa (Máy khoan, máy hàn,...) và phụ tùng thay thế.

– Gia công cải tiến, hoàn thiện các thiết bị phụ trợ trong các dây truyền sản xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các trường liên quan đến ngành điện, cơ khí.

- Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa điện từ 06 tháng trở lên

- Độ tuổi: dưới 40 tuổi.

- Nhanh nhẹn.

- Nhiệt tình.

- Gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...

- Phụ cấp ăn cơm trưa, ăn ca.

- Đánh giá tăng lương 1 lần/năm.

- Nghỉ mát 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin