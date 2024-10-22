Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thị trấn Như Quỳnh
- Văn Lâm
- Hưng Yên, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
– Bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị sản xuất
– Kiểm tra, theo dõi, sửa chữa khắc phục các hư hỏng, sự cố của các thiết bị sản xuất.
– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ hệ thống điện, hệ thống nước Nhà máy.
– Bảo dưỡng , sửa chữa các thiết bị hỗ trợ sửa chữa (Máy khoan, máy hàn,...) và phụ tùng thay thế.
– Gia công cải tiến, hoàn thiện các thiết bị phụ trợ trong các dây truyền sản xuất theo yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các trường liên quan đến ngành điện, cơ khí.
- Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa điện từ 06 tháng trở lên
- Độ tuổi: dưới 40 tuổi.
- Nhanh nhẹn.
- Nhiệt tình.
- Gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,...
- Phụ cấp ăn cơm trưa, ăn ca.
- Đánh giá tăng lương 1 lần/năm.
- Nghỉ mát 1 năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
