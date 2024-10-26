Tuyển Nhân Viên Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 275 LÊ ĐÌNH CHI, ẤP 3, XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bảo đảm hệ thống máy móc thiết bị, điện và hệ thống xử lý nước uống, nước thải của công ty hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất, yêu cầu sinh hoạt

- Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị trong công ty

- Lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa máy móc, thiết bị

- Hướng dẫn công nhân sử dụng máy móc thiết bị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: từ 21 đến 40 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 7 đến 12 triệu, bao gồm:

+ Hỗ trợ chi phí khác

+ Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa

- Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của Nhà Nước

- Xét tăng lương 1 lần / năm

- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp

- Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin