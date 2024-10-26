Tuyển Nhân Viên Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 275 LÊ ĐÌNH CHI, ẤP 3, XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bảo đảm hệ thống máy móc thiết bị, điện và hệ thống xử lý nước uống, nước thải của công ty hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất, yêu cầu sinh hoạt
- Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị trong công ty
- Lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa máy móc, thiết bị
- Hướng dẫn công nhân sử dụng máy móc thiết bị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: từ 21 đến 40 tuổi
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 7 đến 12 triệu, bao gồm:
+ Hỗ trợ chi phí khác
+ Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa
- Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của Nhà Nước
- Xét tăng lương 1 lần / năm
- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp
- Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
