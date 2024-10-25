Tuyển Nhân Viên Cơ Khí thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km2 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Gò hàn, gia công, lắp ráp các thiết bị nhà xưởng, thiết bị công trình Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trong sản xuất của công ty Lắp đặt sữa chữa các hệ thống phụ trợ cho máy phát điện,... Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và ra kích thước phôi cho việc đưa vào máy cắt; đục, chạm khắc các loại sản phẩm theo yêu cầu Thực hiện công việc theo sự điều động phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm trung cấp nghề trở lên chuyên nghành cơ khí. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, làm việc trong lĩnh vực cơ khí, xây lắp công trình cơ khí, biết hàn tiện, CO2,. Chịu khó, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước và công ty:

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Chế độ BHXH đầy đủ

- Thưởng lễ tết và định kỳ hàng năm, ma chay hiếu hỉ.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Công ty có phụ cấp ăn trưa; nhà trọ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và cơ điện Phú Hưng

