Tuyển Nhân Viên Cơ Khí thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VN-J
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tổ Yên Phúc, Phương Biên Giang, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Kiểm tra công đoạn sản xuất
Báo cáo các lỗi thường gặp
Báo cáo phương án ngăn ngừa lỗi trong quá trình sản xuất
Báo cáo Kết quả công việc
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết đọc bản vẽ cơ khí
Biết sử dụng thiết bị đo kiểm, thước đo điện tử , thước cặp cơ khí
Sử dụng thành thạo phần mềm word, excel
Nhanh nhẹn, chịu khó
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VN-J Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7.000.000-10.000.000
Hưởng đầy đủ quyền lợi
Thưởng thâm niên, thưởng doanh số, Phụ cấp xăng xe điện thoại
Được đào tạo chuyên sâu chuyên ngành kỹ thuật cơ khí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VN-J
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
