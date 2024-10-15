Tuyển IT phần mềm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển IT phần mềm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Lắp đặt, cài đặt và cấu hình các thiết bị phần cứng máy tính như máy tính để bàn, laptop, máy in, máy scan, v.v. Có kiến thức am hiểu về thị trường nhà cung cấp phần cứng ngành công nghệ thông tin, điện tử, thiết bị điện máy, máy văn phòng là một lợi thế. Hỗ trợ hệ thống thông tin, đào tạo sử dụng phần mềm... Khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, điện thoại... Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Lắp đặt, cài đặt và cấu hình các thiết bị phần cứng máy tính như máy tính để bàn, laptop, máy in, máy scan, v.v.
Có kiến thức am hiểu về thị trường nhà cung cấp phần cứng ngành công nghệ thông tin, điện tử, thiết bị điện máy, máy văn phòng là một lợi thế.
Hỗ trợ hệ thống thông tin, đào tạo sử dụng phần mềm...
Khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, điện thoại...
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

BẮT BUỘC Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (Không nhận ngành khác) Có kiến thức am hiểu về thị trường nhà cung cấp phần cứng ngành công nghệ thông tin, điện tử, thiết bị điện máy, máy văn phòng là một lợi thế. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức về công nghệ mới
BẮT BUỘC Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (Không nhận ngành khác)
Có kiến thức am hiểu về thị trường nhà cung cấp phần cứng ngành công nghệ thông tin, điện tử, thiết bị điện máy, máy văn phòng là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả
Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức về công nghệ mới

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-14tr Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng năng suất. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển Tham gia các hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Mức lương: 10-14tr
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng năng suất.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển
Tham gia các hoạt động du lịch nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 234 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

