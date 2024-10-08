Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

− Quản lý vận hành thiết bị IT phần cứng
− Thực hiện và triển khai chính sách hệ thống thông tin của Công ty
− Tham gia hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm quản lý của Công ty
− Hỗ trợ hệ thống thông tin, đào tạo sử dụng phần mềm...
− Khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, điện thoại...
− Có hiểu biết về các thiết bị điện tử là một lợi thế
− Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thông tin, mạng máy tính.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn công nghệ thông tin ít nhất từ 03 năm trở lên.
− Độ tuổi phù hợp: 23 – 33t

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 tr. Thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm của ứng viên
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe hàng năm
- Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động và theo chính sách của công ty.
- Được hưởng các khoản thưởng vào dịp cuối năm (mức thưởng tùy theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 234 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

