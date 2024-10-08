Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

− Quản lý vận hành thiết bị IT phần cứng

− Thực hiện và triển khai chính sách hệ thống thông tin của Công ty

− Tham gia hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm quản lý của Công ty

− Hỗ trợ hệ thống thông tin, đào tạo sử dụng phần mềm...

− Khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, điện thoại...

− Có hiểu biết về các thiết bị điện tử là một lợi thế

− Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

− Tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thông tin, mạng máy tính.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn công nghệ thông tin ít nhất từ 03 năm trở lên.

− Độ tuổi phù hợp: 23 – 33t

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 tr. Thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm của ứng viên

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe hàng năm

- Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động và theo chính sách của công ty.

- Được hưởng các khoản thưởng vào dịp cuối năm (mức thưởng tùy theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT

