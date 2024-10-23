Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 14 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Mahattan 09

- 03, Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Quản lý hệ thống mạng, thiết bị công nghệ toàn Tập đoàn. - Thiết lập, quản lý hệ thống mail, phần mềm báo cáo chung, chuyên biệt. - Chịu trách nhiệm về vận hành, sử dụng hệ thống mạng, máy tính bàn, laptop, máy in, photo, máy chấm công, thiết bị công nghệ viễn thông khác. - Nhắc nhở, cảnh cáo các trường hợp CBNV vi phạm bảo mật thông tin, sử dụng mạng viễn thông mạng NB không đúng mục đích công việc. Đề xuất Trưởng khối HCNS, BLĐ Tập đoàn xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm Bảo mật thông tin, sử dụng mạng máy tính, thiết bị công nghệ riêng + chung không đúng chức năng nhiệm vụ. - Kiểm tra thường xuyên máy móc, thiết bị công nghệ, đề xuất các phương án bảo trì bảo dưỡng thiết bị công nghệ trình Trưởng khối HCNS, BLĐ Tập đoàn xem xét, phê duyệt. - Đảm bảo việc vận hành hệ thống mạng, công nghệ thông suốt, an toàn trong mọi tình huống. - Lập báo cáo & kế hoạch công việc tuần, tháng trình Trưởng khối HCNS xem xét, quyết định. Phối hợp với các cá nhân, tổ chức bên trong và các đơn vị dịch vụ mạng, công nghệ bên ngoài trong việc xử lý sự cố mạng, viễn thông khác. - Báo cáo kịp thời Trưởng khối HCNS, BLĐ Tập đoàn các sự cố lớn, nguy hiểm liên tầng mạng, thiết bị công nghệ v.v. quan đến hạ - Lập dự trù kinh phí mua sắm, bảo hành, bảo trì thiết bị & công cụ, phần mềm công nghệ trình BLĐ Tập đoàn phê duyệt. - Phối hợp với Khối TCKT kiêm kê thiết bị tài sản công nghệ trong toàn Tập đoàn. Quản lý phần mêm Misa (Khối TCKT), phần mềm chuyên biệt của các Công ty, CN đang sử dụng, zalo group, phần mềm diệt virus toàn Tập đoàn. - Xây dựng các Quy trình, Quy định liên quan đến BMTT, công nghệ thông tin, mạng máy tính v.v. Hỗ trợ phòng ban chuyên môn, cá nhân trong các buổi livestream, họp + đào tạo NB + tương tác, trao đổi công việc qua google meeting, zoom meeting.
- Đảm bảo hệ thống đường truyền mạng, công nghệ thông suốt. - Xây dựng, đo lường, kiểm soát, quản lý hệ thống lưu trữ VB hồ sơ trên google drive của Tập đoàn. - Nâng cao bảo mật thông tin các bộ phận, phòng ban, CN, VP đại diện trong Tập đoàn, đặc biệt các BP sau: TCKT, KD, HCNS . Hỗ trợ BP trợ lý TGĐ các công việc phát sinh khi có yêu cầu của cấp trên (Tưởng khối HCNS, TGD). Phối hợp với Cty Xhero Tech triển khai các quy trình, biểu mẫu, công cụ trên các phần mềm, đánh giá, giám sát, đo lường thực tế việc triển khai., kiểm tra các tài khoản, người sử dụng hàng ngày tại Công ty Xhero Tech, báo cáo Trưởng khối HCNS, TGĐ (cc TL TGĐ) khi có sự cố, phát sinh liên quan.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Phẩm chất đạo đức tốt; có lí lịch rõ ràng; thật thà, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê công việc; có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng, đối tác; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; chủ động và năng động trong côngviệc, chịu được áp lực công việc, quyết đoán trong công việc điều hành. 2. Chuyên môn và kinh nghiệm: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, QT mạng, Lập trình v.v. - Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công tập đoàn đa ngành. - Kỹ năng quản lý nhóm tốt. Kỹ năng xử lý tình huống tốt. - Kỹ năng lập kế hoạch công việc. Kỹ năng giao tiếp tốt. - Tinh thần, trách nhiệm công việc cao 3. Các yêu cầu khác: - Nam giới, có sức khoẻ tốt. Tuổi từ 25t trở lên. - Sử dụng thành thạo vi tính Văn phòng. - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Am hiểu các phần mềm QT chuyên biệt. - Tác phong giao tiếp chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, hoạt bát. - Sẵn sàng đi công tác xa, dài ngày

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14 triệu (gross)
- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;
- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc,
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc.
- Được đào tạo chuyên môn theo Quy định của Công ty.
- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
- Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,..
- Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5, 1/6.....
- Du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm
Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6, sáng thứ 7 (Nghỉ chiều Thứ 7, CN hàng tuần).
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy
năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 60C đường Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cong-nghe-thong-tin-thu-nhap-tren-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job225724
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Hải Dương Hải Phòng Còn 20 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH AUTEL ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AUTEL ROBOTICS VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển SEO Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 4 - 5 Triệu Hộ Kinh Doanh Thuê Xe máy Hải Phòng LV
3.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu VUIHOC.vn
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Navigos Search's Client làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 1,000 USD Navigos Search's Client
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN STAFORCE làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN STAFORCE
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh New World Fashion Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận New World Fashion Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty CP Auto Đông Sơn
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 27 Triệu Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện De Heus LLC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận De Heus LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOLTECH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOLTECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
8.5 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm trực tuyến Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm trực tuyến Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 19 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH ĐẠT
15 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI MINH HẢI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM MCS
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm