Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Mahattan 09 - 03, Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Quản lý hệ thống mạng, thiết bị công nghệ toàn Tập đoàn. - Thiết lập, quản lý hệ thống mail, phần mềm báo cáo chung, chuyên biệt. - Chịu trách nhiệm về vận hành, sử dụng hệ thống mạng, máy tính bàn, laptop, máy in, photo, máy chấm công, thiết bị công nghệ viễn thông khác. - Nhắc nhở, cảnh cáo các trường hợp CBNV vi phạm bảo mật thông tin, sử dụng mạng viễn thông mạng NB không đúng mục đích công việc. Đề xuất Trưởng khối HCNS, BLĐ Tập đoàn xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm Bảo mật thông tin, sử dụng mạng máy tính, thiết bị công nghệ riêng + chung không đúng chức năng nhiệm vụ. - Kiểm tra thường xuyên máy móc, thiết bị công nghệ, đề xuất các phương án bảo trì bảo dưỡng thiết bị công nghệ trình Trưởng khối HCNS, BLĐ Tập đoàn xem xét, phê duyệt. - Đảm bảo việc vận hành hệ thống mạng, công nghệ thông suốt, an toàn trong mọi tình huống. - Lập báo cáo & kế hoạch công việc tuần, tháng trình Trưởng khối HCNS xem xét, quyết định. Phối hợp với các cá nhân, tổ chức bên trong và các đơn vị dịch vụ mạng, công nghệ bên ngoài trong việc xử lý sự cố mạng, viễn thông khác. - Báo cáo kịp thời Trưởng khối HCNS, BLĐ Tập đoàn các sự cố lớn, nguy hiểm liên tầng mạng, thiết bị công nghệ v.v. quan đến hạ - Lập dự trù kinh phí mua sắm, bảo hành, bảo trì thiết bị & công cụ, phần mềm công nghệ trình BLĐ Tập đoàn phê duyệt. - Phối hợp với Khối TCKT kiêm kê thiết bị tài sản công nghệ trong toàn Tập đoàn. Quản lý phần mêm Misa (Khối TCKT), phần mềm chuyên biệt của các Công ty, CN đang sử dụng, zalo group, phần mềm diệt virus toàn Tập đoàn. - Xây dựng các Quy trình, Quy định liên quan đến BMTT, công nghệ thông tin, mạng máy tính v.v. Hỗ trợ phòng ban chuyên môn, cá nhân trong các buổi livestream, họp + đào tạo NB + tương tác, trao đổi công việc qua google meeting, zoom meeting.

- Đảm bảo hệ thống đường truyền mạng, công nghệ thông suốt. - Xây dựng, đo lường, kiểm soát, quản lý hệ thống lưu trữ VB hồ sơ trên google drive của Tập đoàn. - Nâng cao bảo mật thông tin các bộ phận, phòng ban, CN, VP đại diện trong Tập đoàn, đặc biệt các BP sau: TCKT, KD, HCNS . Hỗ trợ BP trợ lý TGĐ các công việc phát sinh khi có yêu cầu của cấp trên (Tưởng khối HCNS, TGD). Phối hợp với Cty Xhero Tech triển khai các quy trình, biểu mẫu, công cụ trên các phần mềm, đánh giá, giám sát, đo lường thực tế việc triển khai., kiểm tra các tài khoản, người sử dụng hàng ngày tại Công ty Xhero Tech, báo cáo Trưởng khối HCNS, TGĐ (cc TL TGĐ) khi có sự cố, phát sinh liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

1. Phẩm chất đạo đức tốt; có lí lịch rõ ràng; thật thà, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê công việc; có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng, đối tác; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; chủ động và năng động trong côngviệc, chịu được áp lực công việc, quyết đoán trong công việc điều hành. 2. Chuyên môn và kinh nghiệm: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, QT mạng, Lập trình v.v. - Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công tập đoàn đa ngành. - Kỹ năng quản lý nhóm tốt. Kỹ năng xử lý tình huống tốt. - Kỹ năng lập kế hoạch công việc. Kỹ năng giao tiếp tốt. - Tinh thần, trách nhiệm công việc cao 3. Các yêu cầu khác: - Nam giới, có sức khoẻ tốt. Tuổi từ 25t trở lên. - Sử dụng thành thạo vi tính Văn phòng. - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Am hiểu các phần mềm QT chuyên biệt. - Tác phong giao tiếp chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, hoạt bát. - Sẵn sàng đi công tác xa, dài ngày

Quyền Lợi

- Mức lương: 14 triệu (gross)

- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;

- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.

- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc,

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thời gian thử việc.

- Được đào tạo chuyên môn theo Quy định của Công ty.

- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

- Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,..

- Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/04, 1/5, 1/6.....

- Du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm

Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6, sáng thứ 7 (Nghỉ chiều Thứ 7, CN hàng tuần).

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy

năng lực cá nhân.

