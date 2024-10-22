Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG WINCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG WINCI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 25, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung chất lượng cho các kênh truyền thông của công ty ( TikTok) Lên ý tưởng, viết bài, tạo kịch bản video, hình ảnh phục vụ chiến dịch marketing và quảng cáo sp Cập nhật xu hướng, tham gia xây dựng các chiến lược nội dung thu hút và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung đúng thời hạn và đạt hiệu quả truyền thông. Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nội dung.
Sáng tạo nội dung chất lượng cho các kênh truyền thông của công ty ( TikTok)
Lên ý tưởng, viết bài, tạo kịch bản video, hình ảnh phục vụ chiến dịch marketing và quảng cáo sp
Cập nhật xu hướng, tham gia xây dựng các chiến lược nội dung thu hút và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nội dung đúng thời hạn và đạt hiệu quả truyền thông.
Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nội dung.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Creator hoặc các vị trí tương đương. Có khả năng viết bài sáng tạo, kịch bản video,Quay video và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản và làm việc với các công cụ marketing số. Hiểu biết về cách hoạt động của các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, v.v.). Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Năng động, sáng tạo và có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Creator hoặc các vị trí tương đương.
Có khả năng viết bài sáng tạo, kịch bản video,Quay video và chỉnh sửa hình ảnh cơ bản và làm việc với các công cụ marketing số.
Hiểu biết về cách hoạt động của các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, v.v.).
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Năng động, sáng tạo và có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG WINCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng Thưởng hiệu suất công việc, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ 2 thứ 7 trong tháng
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG WINCI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 BT5, Khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

