Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Marketing/PR/Quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thiên hiền, Nam từ liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Sản xuất các nội dung chất lượng cao như bài viết, hình ảnh, video, infographic, v.v., phù hợp với từng kênh truyền thông.
- Đăng tải và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty (facebook, youtube, tiktok, zalo, v.v.).
- Đảm bảo nội dung được phân phối đúng thời gian, đúng đối tượng và tối ưu hóa cho từng nền tảng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing hoặc các vị trí tương tự.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
- Có hiểu biết về Content Marketing và các kênh truyền thông mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Được tham gia các hoạt động chung của Công ty
-Làm việc môi trường thân thiện, hòa đồng
-Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 87 Thiên Hiền Mỹ đình Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

