Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thiên hiền, Nam từ liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo

- Sản xuất các nội dung chất lượng cao như bài viết, hình ảnh, video, infographic, v.v., phù hợp với từng kênh truyền thông.

- Đăng tải và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty (facebook, youtube, tiktok, zalo, v.v.).

- Đảm bảo nội dung được phân phối đúng thời gian, đúng đối tượng và tối ưu hóa cho từng nền tảng.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing hoặc các vị trí tương tự.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

- Có hiểu biết về Content Marketing và các kênh truyền thông mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Được tham gia các hoạt động chung của Công ty

-Làm việc môi trường thân thiện, hòa đồng

-Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.