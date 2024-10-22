Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thiên hiền, Nam từ liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Sản xuất các nội dung chất lượng cao như bài viết, hình ảnh, video, infographic, v.v., phù hợp với từng kênh truyền thông.
- Đăng tải và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông của công ty (facebook, youtube, tiktok, zalo, v.v.).
- Đảm bảo nội dung được phân phối đúng thời gian, đúng đối tượng và tối ưu hóa cho từng nền tảng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing hoặc các vị trí tương tự.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
- Có hiểu biết về Content Marketing và các kênh truyền thông mạng xã hội.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
- Có hiểu biết về Content Marketing và các kênh truyền thông mạng xã hội.
Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-Được tham gia các hoạt động chung của Công ty
-Làm việc môi trường thân thiện, hòa đồng
-Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ tháng
-Làm việc môi trường thân thiện, hòa đồng
-Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI