Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH truyền thông Starlight Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH truyền thông Starlight Media
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung multimedia: Lên ý tưởng, xây dựng và sản xuất nội dung trên các kênh social media, chủ yếu là dạng video trên nền tảng tiktok/facebook Biên kịch & Viết kịch bản: Viết và phát triển kịch bản video, đảm bảo nội dung có sự nhất quán về câu chuyện, thông điệp và phong cách thương hiệu. Sản xuất video: Tự quay dựng các video đơn giản. Làm việc với ekip quay phim & video editor để quay dựng các video yêu cầu cao hơn. Lên kế hoạch và định hướng nội dung video: Cho các kênh social: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube Nghiên cứu xu hướng: Cập nhật và nghiên cứu các xu hướng nội dung, phong cách quay dựng mới nhất để áp dụng vào công việc, nhằm thu hút đối tượng khán giả mục tiêu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Điện Ảnh, Báo Chí, hoặc các lĩnh vực liên quan với multimedia content & visual Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt là biên kịch và sản xuất video. Kỹ năng chuyên môn: Khả năng viết kịch bản và biên kịch xuất sắc, với óc sáng tạo và khả năng kể chuyện mạnh mẽ. Thành thạo các công cụ sản xuất và chỉnh sửa video cơ bản như Adobe Premiere, Final Cut Pro, hoặc các phần mềm tương đương. Kinh nghiệm lâu năm tạo nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội và xu hướng video trực tuyến. Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và thuyết phục. Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả. Tinh thần học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới và sáng tạo trong ngành.
Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000-15.000.000 VND theo năng lực Chính sách phúc lợi theo quy định của công ty Cung cấp thiết bị làm việc Môi trường làm việc genZ năng động, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5/5 Trần Cao Vân, phường 11, quận Phú Nhuận

