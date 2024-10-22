Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 18 Đường 55 Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Cùng với team Media lên ý tưởng. Tự triển khai nội dung Social tới khách hàng trên nền tảng Tik Tok. Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo (Có hướng dẫn lọc lựa nội dung dễ lên đề xuất) Xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong khi sáng tạo nội dung. Nắm rõ các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đặc biệt và các ưu đãi dành cho khách hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến nghiệp vụ theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ : Từ 21-28 tuổi. Thành thạo máy tính. Có kiến thức cơ bản về một số phần mềm như Capcut, Canvas, Photoshop,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung. Ưu tiên tốt nghiệp hoặc là theo học chuyên ngành Marketing,... Không có kinh nghiệm sẽ được TRAINING bài bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6 TRIỆU + thưởng % hoa hồng. Được đào tạo các kỹ năng sáng tạo nội dung Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc. Chế độ BHXH đầy đủ Nghỉ Lễ, Tết theo Luật Lao Động hiện hành Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ Thời gian làm việc: T2 – T7 (nghỉ Chủ nhật hàng tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

