Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1 Quản lý và xây dựng - Kế hoạch truyền thông

Triển khai Tiếp nhận nguồn tư liệu đã có trên kênh truyền thông: Facebook; Google; Website; Zalo;... Kế hoạch & Triển khai Xây dựng mục tiêu và kế hoạch phát triển cho các kênh truyền thông Kế hoạch & Triển khai Quản lý, đo lường, đánh giá và tối ưu hiệu quả các kênh Kế hoạch & Triển khai Quản lý, đào tạo chuyên môn Content Marketing cho nhân sự thuộc phụ trác Vận hành - Triển khai chiến dịch truyền thông

2 - Triển khai Trực tiếp tham gia vận hành, xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông

Triển khai Phối hợp cùng đội nhóm Media để sản xuất ấn phẩm, hình ảnh, video truyền thông PR sản phẩm Triển khai Phối hợp cùng đội nhóm Digital Ads để đẩy mạnh hiệu quả truyền thông, hướng đến KPI chính của phòng Triển khai Viết bài biên tập các sự kiện online, offline, thông báo tin tức trên Website, facebook, zalo, tiktok,... hoặc trên các sàn thương mại điện tử.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng viết bài chuẩn SEO Kĩ năng phân tích đối tượng mục tiêu khi triển khai bài viết Lập kế hoạch nội dung kịch bản video, hình ảnh,... Làm việc độc lập Làm việc được dưới môi trường áp lực

Tại Công ty BKG Tân Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Thưởng Tết, thưởng tiền mặt các dịp lễ. Tăng lương review trong 6 tháng/ lần Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BKG Tân Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.