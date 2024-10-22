Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 215 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, phân tích nhu cầu khách hàng, thị trường Xây dựng nội dung quảng cáo Sáng tạo trên nền tảng Facebook, Tik tok, youtube Phối hợp với Giáo viên, Phòng sản phẩm để lên kế hoạch, kịch bản video Social, Quảng cáo Phát triển ý tưởng, kịch bản video quảng cáo, tìm kiếm diễn viên Phối hợp với các bộ phận như Thiết kế, Hậu kỳ, Quảng cáo để thực hiện các video, hình ảnh Báo cáo, đánh giá hiệu quả của nội dung quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tại Hà Nội/ tiếng Nhật từ N4 Máu lửa, ham học hỏi, thích làm những nội dung SÁNG TẠO – ĐỘC – LẠ Yêu thích Tiếng Nhật Có tư duy thẩm mỹ Chăm chỉ , có trách nghiệm , chịu được áp lực trong công việc

Ưu tiên :

Đã từng là giáo viên giảng dạy tiếng Nhật ( đứng lớp/ dạy online/ dạy kèm ) luyện thi - Giao tiếp tiếng Nhật Đã từng đi Nhật trải nghiệm hoặc làm việc học tập là 1 lợi thế Ưu tiên các ứng viên muốn gắn bó lâu dài với công ty, có lộ trình rõ ràng để phát triển cho nhân sự cả về kĩ năng, thu nhập và thăng tiến. Đang là Sinh viên / Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế (Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại ngữ/ Đại học Quốc Gia...) là 1 lợi thế , chấp nhận sinh viên mới ra trường . Yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc cao, tạo ra hiệu quả công việc tốt trong thời gian ngắn. Thường xuyên rút kinh nghiệm, cải tiến công việc là yêu cầu bắt buộc.

Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 -15.000.000 đồng/tháng ( thỏa thuận theo năng lực ) Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, và thân thiện độ tuổi trung bình toàn công ty từ 23 - 28 tuổi. Mục tiêu của Công ty là xây dựng sản phẩm tốt, mang đến giá trị thực cho khách hàng, Được traning - đào tạo bài bản trước khi vào việc , được cử đi học nâng cấp kiến thức thường xuyên . Phụ cấp công tác. Du lịch, nghỉ mát, teambuilding Được tham gia các khóa học tiếng nhật miễn phí tại trung tâm Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt; Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn Phụ cấp ăn trưa : 30,000 đồng / bữa. Phụ cấp gửi xe : 100,000 đồng / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu

