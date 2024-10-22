Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH BLUEPEACH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

1. Nhiệm vụ - Vận hành triển khai các chiến dịch marketing hàng tháng theo kế hoạch của Marketing Manager - Chịu trách nhiệm định hướng, quản lý và phát triển các hoạt động marketing trên social media: Facebook, Instagram và Tại cửa hàng về lĩnh vực trang sức bạc thời trang theo định hướng của Marketing Manager - Quản lý và triển khai công cụ Digital MKT như Facebook Ads theo kế hoạch, đảm bảo KPI đặt ra - TXây dựng và phát triển nội dung trên các kênh social như Fanpage Facebook, Instagram.... Lên kịch bản, sản xuất nội dung Content Ads, idea video / hình ảnh lookbook, sản phẩm... và hợp tác PR sản phẩm với các KOLs, Influencers... theo định hướng của Marketing Manager - Báo cáo tiến độ, theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra đề xuất cho từng tuần trong buổi check in 1-1 với Marketing Manager

2. Địa điểm, thời gian làm việc - Địa điểm: 20 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội - Thời gian: 08h - 17h từ thứ 2 - thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân

1. Thái độ/tính cách: - Cầu tiến, ham học hỏi, có định hướng phát triển trong ngành Marketing - Có mong muốn và khả năng đa nhiệm để thử sức nhiều mảng trong marketing - Tính trách nhiệm và chủ động cao trong công việc. - Chịu khó tìm tòi đổi mới, nhiệt huyết và lăn xả trong công việc - Cẩn thận, chỉn chu, chính trực

2. Kỹ năng: - Ưu tiên có kinh nghiệm và am hiểu về Ads - Tư duy hệ thống, có đầu óc phân tích và khả năng đưa ra quyết định - Tư duy sáng tạo và có nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo. - Khả năng thích ứng tốt với xu hướng phát triển không ngừng của ngành truyền thông. Nhanh nhạy, bắt trend tốt - Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt - Có tư duy giải quyết vấn đề

3. Kiến thức chuyên môn: Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành marketing (kinh nghiệm part-time hoặc full-time)

Quyền Lợi

- Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ (thỏa thuận tùy theo năng lực)

- Thử việc và training cho tới khi đạt yêu cầu với quyền lợi 85% lương

- Có cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm marketing, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được training đầy đủ kiến thức chuyên môn về Marketing, kinh doanh, tài chính..., các kỹ năng cần có để làm việc, thái độ và tư duy cần có trong ngành với leader và quản lý.

- Được sử dụng toàn bộ tài nguyên học thuật của Blue Peach

- Môi trường tôn trọng mọi ý kiến, sức sáng tạo của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển

