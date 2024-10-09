Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Từ 08h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần.

- Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN hàng tuần.

- Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông (website, blog, mạng xã hội).

- Viết bài SEO, bài quảng cáo, thông cáo báo chí.

- Phối hợp với team thiết kế, chạy quảng cáo để thực hiện các chiến dịch marketing.

- Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung trên các kênh.

- Cập nhật các xu hướng nội dung và mạng xã hội.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 đến 3 năm kinh nghiệm viết content và sáng tạo nội dung.

- Hiểu về SEO và các công cụ phân tích (Google Analytics).

- Khả năng làm việc nhóm, linh hoạt và sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 đ - 15.000.000

- Chính sách lương, thưởng, Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.

- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

