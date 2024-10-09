Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
- Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai
- Hai Bà Trưng
- Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc: Từ 08h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều T7 và CN hàng tuần.
- Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN hàng tuần.
- Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông (website, blog, mạng xã hội).
- Viết bài SEO, bài quảng cáo, thông cáo báo chí.
- Phối hợp với team thiết kế, chạy quảng cáo để thực hiện các chiến dịch marketing.
- Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung trên các kênh.
- Cập nhật các xu hướng nội dung và mạng xã hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu về SEO và các công cụ phân tích (Google Analytics).
- Khả năng làm việc nhóm, linh hoạt và sáng tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách lương, thưởng, Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
