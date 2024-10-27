Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Sản xuất nội dung phù hợp với chiến lược Marketing, thu hút nhóm khách hàng mục tiêu: Xây dựng và quản lý nội dung trên tiktok, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v...(đặc biệt kênh Tik Tok nội bộ nắm bắt xu hướng của nền tảng, video chuyển đổi,..) Tham gia VJ và quá trình chỉnh sửa video để đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm. Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả. Phối hợp Designer để thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu riêng của từng sản phẩm, đảm bảo yếu tố nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

Sản xuất nội dung phù hợp với chiến lược Marketing, thu hút nhóm khách hàng mục tiêu:

Xây dựng và quản lý nội dung trên tiktok, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v...(đặc biệt kênh Tik Tok nội bộ nắm bắt xu hướng của nền tảng, video chuyển đổi,..)

(đặc biệt kênh Tik Tok nội bộ nắm bắt xu hướng của nền tảng, video chuyển đổi,..)

Tham gia VJ và quá trình chỉnh sửa video để đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Phối hợp Designer để thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu riêng của từng sản phẩm, đảm bảo yếu tố nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Có kỹ năng về xây dựng nội dung trên nền tảng TikTok. Nhạy bén với các xu hướng content trên nền tảng Tiktok và nắm bắt được các xu hướng. Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing, copywriting. Khả năng lắng nghe, quan sát, tìm hiểu các vấn đề và đưa ra giải pháp.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

2 năm

Có kỹ năng về xây dựng nội dung trên nền tảng TikTok.

Nhạy bén với các xu hướng content trên nền tảng Tiktok và nắm bắt được các xu hướng.

Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing, copywriting.

Khả năng lắng nghe, quan sát, tìm hiểu các vấn đề và đưa ra giải pháp.

Tại Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập 13 - 15 triệu/ tháng + thưởng

(Tổng thu nhập lên tới 20 triệu/tháng nếu bạn chứng minh được năng lực xuất sắc của bản thân. Trao đổi rõ ràng khi gặp mặt trực tiếp)

Được có cơ hội học tập và phát triển bản thân Được hướng các quyền lợi về bảo hiểm và phúc lợi của công ty theo quy định Được tham gia vào các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, liên hoan,.....

Được có cơ hội học tập và phát triển bản thân

Được hướng các quyền lợi về bảo hiểm và phúc lợi của công ty theo quy định

Được tham gia vào các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, liên hoan,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kỹ thuật Lê Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin