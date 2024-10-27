Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 169/6D Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Viết bài pháp lý, phân tích chính sách pháp luật mới.

- Lên outline, viết nội dung bài viết chuẩn SEO về các lĩnh vực liên quan đến Luật.

- Tối ưu nội dung bài viết có sẵn

- Đăng bài viết lên website và tối ưu định dạng, hình ảnh,...

- Kiểm tra lại kiến thức pháp lý trong các bài đã viết

- Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Báo cáo tiến độ công việc được giao cho cấp trên

- Các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật;

- Có kinh nghiệm từng làm content marketing luật kinh nghiệm dưới 01 năm.

- Kiến thức pháp luật nền vững, tư duy pháp lý tốt;

- Am hiểu kiến thức xã hội, nắm bắt tình hình thời sự;

- Có khả năng viết nghị luận, bình luận xã hội dưới góc độ pháp lý;

Tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 7.000.000 đồng – 9.000.000 đồng

- Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nội bộ;

- Đồng nghiệp: Thân thiện, giúp nhau;

- Phúc lợi: Thưởng lễ Tết, có đủ các Bảo hiểm và Hợp đồng lao động;

- Ngày nghỉ: Chủ Nhật, Lễ và 12 ngày phép năm theo luật định;

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN

