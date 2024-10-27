Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 169/6D Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Viết bài pháp lý, phân tích chính sách pháp luật mới.
- Lên outline, viết nội dung bài viết chuẩn SEO về các lĩnh vực liên quan đến Luật.
- Tối ưu nội dung bài viết có sẵn
- Đăng bài viết lên website và tối ưu định dạng, hình ảnh,...
- Kiểm tra lại kiến thức pháp lý trong các bài đã viết
- Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Báo cáo tiến độ công việc được giao cho cấp trên
- Các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật;
- Có kinh nghiệm từng làm content marketing luật kinh nghiệm dưới 01 năm.
- Kiến thức pháp luật nền vững, tư duy pháp lý tốt;
- Am hiểu kiến thức xã hội, nắm bắt tình hình thời sự;
- Có khả năng viết nghị luận, bình luận xã hội dưới góc độ pháp lý;

Tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 7.000.000 đồng – 9.000.000 đồng
- Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nội bộ;
- Đồng nghiệp: Thân thiện, giúp nhau;
- Phúc lợi: Thưởng lễ Tết, có đủ các Bảo hiểm và Hợp đồng lao động;
- Ngày nghỉ: Chủ Nhật, Lễ và 12 ngày phép năm theo luật định;
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 169/6D Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

