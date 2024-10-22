Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 Nguyễn Bá Tuyển, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả vị trí:

Sáng tạo và tối ưu nội dung cho các kênh truyền thông của Vio, bao gồm Fanpage, Instagram, Tiktok và các kênh khác. Triển khai các chiến dịch nội dung nhằm thúc đẩy thương hiệu, đặc biệt là các chiến dịch liên quan đến sự kiện, ưu đãi, viral marketing Phối hợp với team marketing để phát triển và theo dõi các chiến dịch Marketing. Chịu trách nhiệm phát triển nội dung giáo dục, hướng dẫn người dùng về lợi ích và cách sử dụng Vio.

Sáng tạo và tối ưu nội dung cho các kênh truyền thông của Vio, bao gồm Fanpage, Instagram, Tiktok và các kênh khác.

Triển khai các chiến dịch nội dung nhằm thúc đẩy thương hiệu, đặc biệt là các chiến dịch liên quan đến sự kiện, ưu đãi, viral marketing

Phối hợp với team marketing để phát triển và theo dõi các chiến dịch Marketing.

Chịu trách nhiệm phát triển nội dung giáo dục, hướng dẫn người dùng về lợi ích và cách sử dụng Vio.

Trách nhiệm chính:

Xây dựng và quản lý lịch nội dung hàng tuần/tháng cho Fanpage và các nền tảng xã hội. Sáng tạo nội dung bài viết, video, hình ảnh liên quan đến các chiến dịch khuyến mãi, event. Tối ưu nội dung để thu hút đối tượng khán giả và khách hàng mục tiêu. Hỗ trợ các chiến dịch Marketing online và các hoạt động offline khác. Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung, liên tục cập nhật để tối ưu chiến dịch.

Xây dựng và quản lý lịch nội dung hàng tuần/tháng cho Fanpage và các nền tảng xã hội.

Sáng tạo nội dung bài viết, video, hình ảnh liên quan đến các chiến dịch khuyến mãi, event.

Tối ưu nội dung để thu hút đối tượng khán giả và khách hàng mục tiêu.

Hỗ trợ các chiến dịch Marketing online và các hoạt động offline khác.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung, liên tục cập nhật để tối ưu chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, đặc biệt là làm nội dung cho fanpage và các nền tảng xã hội. Có kỹ năng viết sáng tạo, nắm bắt xu hướng tốt, hiểu biết về các nền tảng social. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt. Có khả năng phân tích, tổng hợp và làm việc với số liệu để tối ưu nội dung. Kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng tốt Capcut. Hiểu biết về lĩnh vực làm đẹp, spa, hoặc các ứng dụng công nghệ là một lợi thế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, đặc biệt là làm nội dung cho fanpage và các nền tảng xã hội.

Có kỹ năng viết sáng tạo, nắm bắt xu hướng tốt, hiểu biết về các nền tảng social.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Có khả năng phân tích, tổng hợp và làm việc với số liệu để tối ưu nội dung.

Kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng tốt Capcut.

Hiểu biết về lĩnh vực làm đẹp, spa, hoặc các ứng dụng công nghệ là một lợi thế.

Sẽ là lợi thế nếu:

Thành thạo tiếng Anh: Có khả năng viết và sáng tạo nội dung bằng tiếng Anh. Kinh nghiệm chạy ads: Hiểu biết và từng triển khai quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads, Google Ads để hỗ trợ UA marketing. Hiểu biết về triển khai IMC (Integrated Marketing Communication): Có khả năng kết hợp nhiều kênh và công cụ marketing để tạo ra chiến dịch truyền thông đồng bộ và hiệu quả. Kinh nghiệm UA Marketing: Đã từng làm việc hoặc hiểu biết về UA marketing (User Acquisition) và các chiến lược tối ưu lượng tải ứng dụng. Thành thạo ít nhất một công cụ thiết kế, edit.

Thành thạo tiếng Anh: Có khả năng viết và sáng tạo nội dung bằng tiếng Anh.

Kinh nghiệm chạy ads: Hiểu biết và từng triển khai quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads, Google Ads để hỗ trợ UA marketing.

Hiểu biết về triển khai IMC (Integrated Marketing Communication): Có khả năng kết hợp nhiều kênh và công cụ marketing để tạo ra chiến dịch truyền thông đồng bộ và hiệu quả.

Kinh nghiệm UA Marketing: Đã từng làm việc hoặc hiểu biết về UA marketing (User Acquisition) và các chiến lược tối ưu lượng tải ứng dụng.

Thành thạo ít nhất một công cụ thiết kế, edit.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 8.000.000VND - 10.000.000VND, Hỗ trợ chi phí laptop. Miễn phí gửi xe tại tòa nhà. Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN Phép năm: 12 ngày/năm Đội nhóm đã có sẵn, toàn các bạn gen Z năng động, nhiệt tình. Vào là thực chiến không cần build team. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Lương : 8.000.000VND - 10.000.000VND,

Hỗ trợ chi phí laptop.

Miễn phí gửi xe tại tòa nhà.

Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN

Phép năm: 12 ngày/năm

Đội nhóm đã có sẵn, toàn các bạn gen Z năng động, nhiệt tình. Vào là thực chiến không cần build team.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin