Tuyển Thực phẩm đồ uống Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14a Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP HCM, Quận 1

- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.

- Phối hợp với MKT để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpages của công ty

- Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website...

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài biết, idea video / hình ảnh,...

- Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..

- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...).

- Mở rộng các kênh chưa khai thác (nếu có).

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

- Yêu cầu kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên (Ưu tiên các bạn làm việc lâu dài)

- Có kiến thức Marketing căn bản

- Quan trọng biết sử dụng AI

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các mạng xã hội.

- Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh như Photoshop hoặc cái phần mềm thiết kế khác là lợi thế

- Am hiểu về mạng xã hội, thương mại điện tử

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính, nghỉ 1 ngày bất kì, (nghỉ trưa 1h30 phút)

Địa chỉ làm việc: 14a Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP HCM

- Mức lương: 7 triệu đồng/tháng (Tùy theo năng lực)

- Xét tăng lương mỗi năm dựa trên nỗ lực và đóng góp của bạn.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT khác theo đúng quy định của Luật lao động

- Các chế độ phúc lợi khác của công ty: team building, lễ, tết, sinh nhật...

- Công việc ổn định, môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Khóa Vàng

