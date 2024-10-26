Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập Trên 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina chuyên về lĩnh vực thiết kế website kết nối bán hàng đa kênh
- Tư vấn chiến lược marketing cho doanh nghiệp, Cty.
- Làm content website, fanpage, google maps
- Seo website lên top google
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Đại Học trở lên.
- Kỹ năng: sử dụng word, excel cơ bản. Biết về Chat GPT
- Uy tín, linh hoạt, mềm dẻo & chịu được áp lực công việc.
- Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Tham gia các hoạt động tập thể (Liên hoan, du lịch, thể thao...)
- Có cơ hội thăng tiến, không tính theo thâm niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
