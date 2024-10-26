Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập Trên 7 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina chuyên về lĩnh vực thiết kế website kết nối bán hàng đa kênh

- Tư vấn chiến lược marketing cho doanh nghiệp, Cty.

- Làm content website, fanpage, google maps

- Seo website lên top google

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại Học trở lên.

- Kỹ năng: sử dụng word, excel cơ bản. Biết về Chat GPT

- Uy tín, linh hoạt, mềm dẻo & chịu được áp lực công việc.

- Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

- Tham gia các hoạt động tập thể (Liên hoan, du lịch, thể thao...)

- Có cơ hội thăng tiến, không tính theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

