Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa

Mục đích của công việc: Làm việc với khách hàng, kỹ thuật SEO và đội ngũ Cộng tác viên viết bài để cung cấp nội dung chất lượng cho dự án SEO.

Nhiệm vụ

1.1. Quản lý chất lượng bài viết: Nhiệm vụ này yêu cầu nhân viên thực hiện các công việc sau:

Trước khi triển khai dự án:

• Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trước khi gặp khách hàng: Tìm hiểu kỹ các thông tin: đặc điểm sản phẩm, phân khúc khách hàng, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, thị trường và đối thủ... • Gặp gỡ khách hàng: Học về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai dự án:

• Trực tiếp lên dàn ý theo tiêu chí chất lượng của SEONGON. • Phân bổ bài viết cho Cộng tác viên phù hợp. • Duyệt và chỉnh sửa bài viết của CTV: Định hướng, chỉnh sửa và kiểm duyệt bài viết theo tiêu chí nội dung của SEONGON. Lưu ý: Với từng bài viết bạn cần phối hợp với Khách hàng và Kỹ thuật SEO để tạo ra sản phẩm tốt nhất.

1.2. Báo cáo công việc: Báo cáo tiến độ dự án theo tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu.

1.3. Cam kết bảo mật thông tin

• Bảo mật thông tin dự án và khách hàng. • Bảo mật thông tin công ty. • Bảo mật chế độ lương và số tiền thưởng cá nhân.

Độ tuổi: 20 – 25 tuổi

Bằng cấp: Linh hoạt, miễn đáp ứng được tiêu chí về kiến thức, kỹ năng.

Kinh nghiệm

• Có kinh nghiệm viết bài trên website, viết bài cho tạp chí, báo điện tử, báo in... • Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm CTV. • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai đa lĩnh vực hoặc có điểm mạnh về ngành viễn thông: Internet, Camera, gói cước truyền hình...

Kiến thức chuyên môn

• Hiểu và ứng dụng tốt Ý định tìm kiếm (Search Intent), Hành trình khách hàng (A.I.D.A), Insight... và ứng dụng tốt trong quá trình lên dàn ý. • Có hiểu biết cơ bản về SEO: SEO là gì? Vai trò của SEO với doanh nghiệp? Thế nào là bài viết SEO tốt? • Khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường và đối thủ của doanh nghiệp. • Vốn từ phong phú, ứng dụng linh hoạt với từng ngành nghề. • Ưu tiên ứng viên đã từng làm Kỹ thuật SEO từ 6 tháng trở lên hoặc đã tham gia các khóa đào tạo về nội dung, SEO, Digital Marketing...

Kỹ năng

• Quản lý và sắp xếp công việc cá nhân: Lập kế hoạch, phân bổ công việc, thời gian hiệu quả. • Điều phối dự án tốt: Đảm bảo chất lượng, khối lượng bài viết SEO theo đúng tiến độ đề ra. • Kỹ năng đào tạo: Có khả năng truyền đạt, hướng dẫn CTV sửa bài. • Sử dụng thành thạo công cụ/trình soạn thảo văn bản: Google Docs, Google Sheet, Powerpoint...

Thái độ/Tính cách/Mô tả con người phù hợp

• Ứng viên phù hợp và có thể phát triển ở vị trí này cần có: • Tư duy logic, trình bày mạch lạc. • Đọc nhiều không nản, yêu thích công việc biên tập, làm nội dung. • Có trách nhiệm với từng câu chữ, nỗ lực cải thiện chất lượng bài viết, rút kinh nghiệm qua từng dự án để có nội dung tốt nhất. • Thái độ cầu thị, tích cực phản hồi và tiếp nhận góp ý để tối ưu hiệu quả công việc, phát triển môi trường làm việc. • Chịu áp lực công việc tốt, kiên trì và có tinh thần giải quyết khó khăn (nếu có). • Ham học hỏi, chủ động tìm hiểu kiến thức mới. Sẵn sàng chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, cộng đồng. • Ưu tiên ứng viên yêu thích việc đào tạo, truyền đạt kiến thức cho người khác.

Yêu cầu đặc biệt: Tư duy mũ trắng, không làm điều xấu ảnh hưởng đến lợi ích của các bên.

LC: 4.000.000 - 5.000.000

Về chuyên môn:

• Được hướng dẫn chuyên sâu về Content SEO. Việc đảm nhận nhiều dự án của thương hiệu lớn giúp bạn phát triển kiến thức, kỹ năng làm nội dung đa ngành nghề, đa phân khúc. • Được đào tạo nội bộ và ứng dụng tốt các kiến thức chuyên môn: Search Intent, Insight, A.I.D.A, 5W1H... • Được đào tạo nội bộ cách sử dụng các công cụ tìm kiếm, đo lường kết quả SEO. • Được tham gia khóa học chuyên sâu về Google Marketing của SEONGON.

Về kỹ năng:

• Kỹ năng quản lý công việc: Lập kế hoạch, quản lý dự án, sắp xếp công việc và phân bổ thời gian làm việc hiệu quả. • Kỹ năng quản lý nhân sự: Mỗi Biên tập viên quản lý 3 - 5 CTV • Kỹ năng phối hợp và làm việc hiệu quả với nhiều bên: Khách hàng – Kỹ thuật SEO – CTV. • Kỹ năng xử lý vấn đề: Đánh giá nguyên nhân, tìm kiếm giải pháp, lường trước rủi ro...

Thời gian làm việc

Sáng: 8h30- 11h45

Chiều 13h-17h30

Nghỉ thứ 7 và CN ( Vị trí part-time cần lên công ty tối thiểu 5 buổi/tuần )

