Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh fanpage, website, TMĐT theo ngành hàng Sáng tạo và quản lý Content Marketing bao gồm viết các nội dung sáng tạo cho Digital Marketing để chạy quảng cáo đo lường hiệu quả Làm việc trực tiếp với thiết kế để đảm bảo các nội dung được thể hiện chính xác. Nhạy bén bắt trend trên các nền tảng mạng xã hội và liên quan đến content marketing Xây dựng kịch bản và triển khai video, TVC, ...

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các nghành: truyền thông, báo chí, Marketing, ... hoặc các chuyên nghành có liên quan.: Khả năng viết và sáng tạo content tốt, năng lực biến hoá với từ ngữ. Tư duy nhạy bén, kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt. Kỹ năng sắp xếp và nghiên cứu, định hướng chi tiết, chủ động, linh hoạt, thích ứng với môi trường công việc. Kỹ năng thuyết phục: biết cách viết một cách thuyết phục và bảo vệ những ý tưởng sáng tạo trong những trường hợp cần thiết. Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên mảng F&B Tính cách: Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

