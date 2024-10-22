Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY TNHH PHD

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh fanpage, website, TMĐT theo ngành hàng Sáng tạo và quản lý Content Marketing bao gồm viết các nội dung sáng tạo cho Digital Marketing để chạy quảng cáo đo lường hiệu quả Làm việc trực tiếp với thiết kế để đảm bảo các nội dung được thể hiện chính xác. Nhạy bén bắt trend trên các nền tảng mạng xã hội và liên quan đến content marketing Xây dựng kịch bản và triển khai video, TVC, ...
Xây dựng và phát triển nội dung trên các kênh fanpage, website, TMĐT theo ngành hàng
Sáng tạo và quản lý Content Marketing bao gồm viết các nội dung sáng tạo cho Digital Marketing để chạy quảng cáo đo lường hiệu quả
Làm việc trực tiếp với thiết kế để đảm bảo các nội dung được thể hiện chính xác.
Nhạy bén bắt trend trên các nền tảng mạng xã hội và liên quan đến content marketing
Xây dựng kịch bản và triển khai video, TVC, ...

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các nghành: truyền thông, báo chí, Marketing, ... hoặc các chuyên nghành có liên quan.: Khả năng viết và sáng tạo content tốt, năng lực biến hoá với từ ngữ. Tư duy nhạy bén, kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt. Kỹ năng sắp xếp và nghiên cứu, định hướng chi tiết, chủ động, linh hoạt, thích ứng với môi trường công việc. Kỹ năng thuyết phục: biết cách viết một cách thuyết phục và bảo vệ những ý tưởng sáng tạo trong những trường hợp cần thiết. Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên mảng F&B Tính cách: Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.
Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các nghành: truyền thông, báo chí, Marketing, ... hoặc các chuyên nghành có liên quan.:
Khả năng viết và sáng tạo content tốt, năng lực biến hoá với từ ngữ.
Tư duy nhạy bén, kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt.
Kỹ năng sắp xếp và nghiên cứu, định hướng chi tiết, chủ động, linh hoạt, thích ứng với môi trường công việc.
Kỹ năng thuyết phục: biết cách viết một cách thuyết phục và bảo vệ những ý tưởng sáng tạo trong những trường hợp cần thiết.
Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên mảng F&B
Tính cách: Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường
Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

