Tuyển Nhân Viên Content thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Content thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 536 P. Minh Khai, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo các dạng content trên Fanpage, PR, Quảng cáo,...tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO theo chiến lược phòng Marketing Lên kế hoạch, đưa ra ý tưởng về nội dung cho các video trên các nền tảng TMĐT: Tiktok shop, Shopee, Lazada… Sáng tạo, triển khai quay chụp video ngắn, Hình ảnh, Chỉnh sửa, biên soạn, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của cấp trên. Quản lý nội dung, thực hiện đo lường và theo dõi kết quả phản hồi ở các nội dung được đăng tải Lên ý tưởng, thiết kế các hạng mục Media phục vụ cho chiến dịch/kế hoạch truyền thông của sản phẩm Vận chuyển Trung Việt, Xnk Xúc Tiến Thương Mại Trung Việt và thương hiệu công ty. Phối hợp bộ phận Sales, Marketing cùng các bộ phận liên quan để xây dựng và phát triển hình ảnh công ty. Theo dõi và báo cáo kết quả công việc hàng tuần/tháng cho cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành: Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật, hoặc các ngành liên quan. Có kiến thức về các Tính năng, Chức năng và Thuật toán cũng như các cập nhật mới nhất Của các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Tiktok, Google, Youtube.... Có kinh nghiệm xây dựng Content, Digital, quản trị Web và tại các vị trí tương đương Có kĩ năng về chỉnh sửa hình ảnh, video, nắm bắt các xu hướng mới, trend mới. Có kiến thức cơ bản về marketing online và SEO web, SEO Google. Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, tư du chủ động và bao quát các vấn đề.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành: Thiết kế, Đồ họa, Mỹ thuật, hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức về các Tính năng, Chức năng và Thuật toán cũng như các cập nhật mới nhất Của các công cụ truyền thông online phổ biến: Facebook, Tiktok, Google, Youtube....
Có kinh nghiệm xây dựng Content, Digital, quản trị Web và tại các vị trí tương đương
Có kĩ năng về chỉnh sửa hình ảnh, video, nắm bắt các xu hướng mới, trend mới.
Có kiến thức cơ bản về marketing online và SEO web, SEO Google.
Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, tư du chủ động và bao quát các vấn đề.

Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000 - 15.000.000 + Thưởng và nhiều cơ hội thăng tiến Chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các khóa học đào tạo về bản thân và kỹ năng công việc có cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn, phát triển lớn mạnh hơn.
Lương 10.000.000 - 15.000.000 + Thưởng và nhiều cơ hội thăng tiến
Chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa học đào tạo về bản thân và kỹ năng công việc có cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn, phát triển lớn mạnh hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố 21, Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

