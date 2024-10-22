Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S3SO16 - Vinhome Skylake Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng nội dung Content Soical Media (Fanpage, Zalo ,Tikok,,...) Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án Xây dựng kịch bản Short video và QC quá trình quay dựng, đăng tải lên các nền tảng Social Media

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Có khả năng kết hợp vơi các phòng ban để xây dựng video theo kịch bản; Có thẩm mỹ tốt Biết thiết kế cơ bản và edit video là lợi thế;

Tại Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-13 triệu + % thưởng dự án Hưởng các chế độ theo nhà nước quy định Quà lễ tết các dịp Trung thu , Tết , .. Ngày nghỉ theo chế độ nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy

