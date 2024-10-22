Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy
- Hà Nội: S3SO16
- Vinhome Skylake Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng nội dung Content Soical Media (Fanpage, Zalo ,Tikok,,...)
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án
Xây dựng kịch bản Short video và QC quá trình quay dựng, đăng tải lên các nền tảng Social Media
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có khả năng kết hợp vơi các phòng ban để xây dựng video theo kịch bản;
Có thẩm mỹ tốt
Biết thiết kế cơ bản và edit video là lợi thế;
Tại Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 10-13 triệu + % thưởng dự án
Hưởng các chế độ theo nhà nước quy định
Quà lễ tết các dịp Trung thu , Tết , ..
Ngày nghỉ theo chế độ nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Quách Thúy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
