Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 Ngõ 83 Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

Viết content về lĩnh vực bao bì ( thùng giấy, băng keo, ...) trên web.... Lên ý tưởng, tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn SEO,... Báo cáo công việc theo tuần, tháng Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có máy tính cá nhân. Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành học như báo chí, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm tại các vị trí Content writer, Copywriter là một lợi thế Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt thành thạo, ngôn từ đa dạng, văn phong chuyên nghiệp Có khả năng tư duy và sáng tạo trong việc thiết kế nội dung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH và nghỉ Lễ, tết theo quy định Nhà nước, Công ty Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP

