Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Biên tập/Viết/Xuất bản

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 119 Ngõ 83 Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Viết content về lĩnh vực bao bì ( thùng giấy, băng keo, ...) trên web.... Lên ý tưởng, tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn SEO,... Báo cáo công việc theo tuần, tháng Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên
Viết content về lĩnh vực bao bì ( thùng giấy, băng keo, ...) trên web....
Lên ý tưởng, tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn SEO,...
Báo cáo công việc theo tuần, tháng
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Có máy tính cá nhân. Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành học như báo chí, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm tại các vị trí Content writer, Copywriter là một lợi thế Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt thành thạo, ngôn từ đa dạng, văn phong chuyên nghiệp Có khả năng tư duy và sáng tạo trong việc thiết kế nội dung
Có máy tính cá nhân.
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành học như báo chí, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm tại các vị trí Content writer, Copywriter là một lợi thế
Có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt thành thạo, ngôn từ đa dạng, văn phong chuyên nghiệp
Có khả năng tư duy và sáng tạo trong việc thiết kế nội dung

Đóng BHXH và nghỉ Lễ, tết theo quy định Nhà nước, Công ty Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Đóng BHXH và nghỉ Lễ, tết theo quy định Nhà nước, Công ty
Các chính sách, chế độ khác theo quy định của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, CT1 Eco Green City - 286 Đ. Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

