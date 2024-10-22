Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

- Viết và đăng bài về các sản phẩm của siêu thị trên trang Facebook và Zalo của công ty. Các sản phẩm bao gồm hoa quả, rau củ, hải sản, thịt và đồ ăn vặt...Tạo ra nội dung hấp dẫn và chất lượng để chia sẻ trên các trang mạng xã hội của công ty. Nội dung có thể là ảnh, video, bài viết, hoặc các thông điệp quảng cáo nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và tăng tương tác.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để lên kế hoạch content chi tiết các chương trình cho Fanpages của công ty và các trang mạng xã hội khác.

- Viết bài duy trì, chăm sóc cho website và fanpage hàng ngày.

- Cập nhật hình ảnh, các sản phẩm đang bán lên website. Mô tả chi tiết sản phẩm đang bán trên website.

- Hỗ trợ trả lời tin nhắn, bình luận và xử lý đơn hàng từ khách hàng thông qua các kênh trực tuyến. Qiải quyết thắc mắc của khách hàng thông qua tin nhắn, bình luận, và các hình thức tương tác khác trên các nền tảng truyền thông xã hội.

- Có kinh nghiệm content ngành thực phẩm

- Sử dụng tốt các phần mềm về website và thành thạo tin học văn phòng phục vụ cho việc viết content.

- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng làm việc độc lập

- Mong muốn làm việc ổn định, lâu dài

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan. Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh là một lợi thế.

- Thu nhập theo năng lực thực tế: 8.000.000 – 12.000.000 triệu/tháng

- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương chính thức

- Tham gia BHXH theo quy định, lương tháng 13, nghỉ phép 12 ngày/năm

