Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 187A Lê Văn Lương - Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House - A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, thực hiện các sáng kiến chiến lược content marketing kèm mục tiêu cụ thể Cùng team thực hiện cho ra thành phẩm video quảng cáo/ viral, Xây dựng kịch bản video. Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác. Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng. Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu. Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả. Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Lên kế hoạch, thực hiện các sáng kiến chiến lược content marketing kèm mục tiêu cụ thể

Cùng team thực hiện cho ra thành phẩm video quảng cáo/ viral, Xây dựng kịch bản video.

Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác.

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-40 tuổi. Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành marketing. Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Nhạy bén, hiếu biết về truyền thông. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh, video: PTS, AI, CANVA, PREMIERE, ...

Độ tuổi: 22-40 tuổi.

Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành marketing.

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Nhạy bén, hiếu biết về truyền thông.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh, video: PTS, AI, CANVA, PREMIERE, ...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN . Thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc. Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm. Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương. Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN .

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc.

Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.

Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin