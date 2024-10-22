Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 187A Lê Văn Lương

- Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House

- A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, thực hiện các sáng kiến chiến lược content marketing kèm mục tiêu cụ thể Cùng team thực hiện cho ra thành phẩm video quảng cáo/ viral, Xây dựng kịch bản video. Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác. Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng. Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu. Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả. Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
Lên kế hoạch, thực hiện các sáng kiến chiến lược content marketing kèm mục tiêu cụ thể
Cùng team thực hiện cho ra thành phẩm video quảng cáo/ viral, Xây dựng kịch bản video.
Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-40 tuổi. Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành marketing. Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Nhạy bén, hiếu biết về truyền thông. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh, video: PTS, AI, CANVA, PREMIERE, ...
Độ tuổi: 22-40 tuổi.
Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành marketing.
Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Nhạy bén, hiếu biết về truyền thông.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế hình ảnh, video: PTS, AI, CANVA, PREMIERE, ...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN . Thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc. Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm. Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương. Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.
Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN .
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc.
Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.
Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tháp Golden House- Tòa nhà Sunwah Peal, Số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-content-thu-nhap-9-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job217942
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROWTECH INTERNATIONAL VINA
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KINH DOANH BĐS TRẦN ANH LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP KINH DOANH BĐS TRẦN ANH LAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH HORIZON CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HORIZON CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm OOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Phần mềm OOS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Telemarketing Công Ty TNHH Holidays Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 80 Triệu Công Ty TNHH Holidays Việt Nam
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Đào Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing Networld Asia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1,000 USD Networld Asia Group
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thương Mại Và Đầu Tư Âu Lạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thương Mại Và Đầu Tư Âu Lạc
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ King Road làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ King Road
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH MTV Global Fashion (Vascara)
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Âm Nhạc Swee Lee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Âm Nhạc Swee Lee
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khiri Travel Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khiri Travel Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Aquasol làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Aquasol
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN MÊ KÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TIẾP VẬN MÊ KÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KAMEREO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƠN MỸ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ DA THỦ CÔNG JIVI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 1 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ DA THỦ CÔNG JIVI VIETNAM
8 - 1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÈ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH NÈ
Tới 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DV CNTT TOÀN CẦU
8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Cơ Điện Phan Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Cơ Điện Phan Gia
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Ba Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Ba Đình
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm