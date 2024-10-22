Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24

- 26 Phan Liêm, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phụ trách triển khai các hoạt động content marketing theo kế hoạch Sáng tạo các nội dung cho kênh Facebook và các kênh social của MAAC Vietnam. Quản lý và điều phối nội dung cho các kênh social của MAAC Vietnam như Facebook, Instagram, Zalo OA, LinkedIn, Tiktok,... Lên ý tưởng nội dung và viết kịch bản quay, dựng video cho các kênh social của công ty. Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu. Hỗ trợ lập kế hoạch: kế hoạch sáng tạo nội dung, content marketing từng tháng... Thực hiện các công việc chuyên môn liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Phụ trách triển khai các hoạt động content marketing theo kế hoạch
Sáng tạo các nội dung cho kênh Facebook và các kênh social của MAAC Vietnam.
Quản lý và điều phối nội dung cho các kênh social của MAAC Vietnam như Facebook, Instagram, Zalo OA, LinkedIn, Tiktok,...
Lên ý tưởng nội dung và viết kịch bản quay, dựng video cho các kênh social của công ty.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Hỗ trợ lập kế hoạch: kế hoạch sáng tạo nội dung, content marketing từng tháng...
Thực hiện các công việc chuyên môn liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng viết bài có độ dài từ 2000 chữ trở lên chuẩn SEO là một lợi thế Kỹ năng lập kế hoạch và viết kịch bản sáng tạo cho video trên TikTok và YouTube. Kinh nghiệm quay và chỉnh sửa video ngắn là một lợi thế. Nhanh nhẹn, trung thực, chủ động và có trách nhiệm cao với công việc, có tinh thần làm việc nhóm
Khả năng viết bài có độ dài từ 2000 chữ trở lên chuẩn SEO là một lợi thế
Kỹ năng lập kế hoạch và viết kịch bản sáng tạo cho video trên TikTok và YouTube.
Kinh nghiệm quay và chỉnh sửa video ngắn là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, trung thực, chủ động và có trách nhiệm cao với công việc, có tinh thần làm việc nhóm

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng 9-15tr + Các khoản thưởng Được xem xét, đánh giá tăng lương hàng năm Thưởng theo hiệu quả làm việc. Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước Du lịch hàng nằm: 1-2 lần/ năm Được bố trí khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tham gia các hoạt động vui hơi giải trí theo chương trình mỗi năm. Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty.
Mức lương: lương cứng 9-15tr + Các khoản thưởng
Được xem xét, đánh giá tăng lương hàng năm
Thưởng theo hiệu quả làm việc.
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Du lịch hàng nằm: 1-2 lần/ năm
Được bố trí khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia các hoạt động vui hơi giải trí theo chương trình mỗi năm.
Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24-26 Phan Liêm, Phường Đakao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

