Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận hỗ trợ, xử lý cuộc gọi từ tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ Ahamove qua tổng đài 1900 5454 11. Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng/ tài xế về thông tin tài khoản và tư vấn sử dụng dịch vụ qua kênh tổng đài, chat. Ghi nhận và chuyển thông tin cho phòng ban liên quan khi nằm ngoài phạm vi xử lý của tổng đài.

Tiếp nhận hỗ trợ, xử lý cuộc gọi từ tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ Ahamove qua tổng đài 1900 5454 11.

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng/ tài xế về thông tin tài khoản và tư vấn sử dụng dịch vụ qua kênh tổng đài, chat.

Ghi nhận và chuyển thông tin cho phòng ban liên quan khi nằm ngoài phạm vi xử lý của tổng đài.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm CSKH mảng call center từ 03 tháng trở lên. Không vướng bận công việc, có thể làm việc xoay ca, sắp xếp ngẫu nhiên không cố định. Ưu tiên ứng viên làm việc Lễ/Tết và tăng ca theo điều động của công ty (không thường xuyên). Khả năng giao tiếp, giải quyết khiếu nại tốt, giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến. Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền. Có laptop để làm việc, được hỗ trợ phụ cấp khấu hao thiết bị.

Ứng viên có kinh nghiệm CSKH mảng call center từ 03 tháng trở lên.

Không vướng bận công việc, có thể làm việc xoay ca, sắp xếp ngẫu nhiên không cố định.

Ưu tiên ứng viên làm việc Lễ/Tết và tăng ca theo điều động của công ty (không thường xuyên).

Khả năng giao tiếp, giải quyết khiếu nại tốt, giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.

Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền.

Có laptop để làm việc, được hỗ trợ phụ cấp khấu hao thiết bị.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: (LCB + KPI + phụ cấp). (26 ngày công/tháng). Thử việc: 5.800.000 - 7.000.000/ tháng. Chỉnh thức: 6.550.000 – 7.750.000/tháng. Hỗ trợ chi phí học việc, thời gian đào tạo. Hỗ trợ phụ cấp khấu hao thiết bị. Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Được nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần. 12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức. Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty). Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc

Thu nhập: (LCB + KPI + phụ cấp). (26 ngày công/tháng).

Thử việc: 5.800.000 - 7.000.000/ tháng.

Chỉnh thức: 6.550.000 – 7.750.000/tháng.

Hỗ trợ chi phí học việc, thời gian đào tạo.

Hỗ trợ phụ cấp khấu hao thiết bị.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần.

12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin