Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất mua hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, ghi nhận và báo cáo các phản hồi nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm và sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ khác. Thực hiện các chương trình tri ân khách hàng sau bán và các chiến dịch chăm sóc khách hàng khác theo kế hoạch của công ty. Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý và theo dõi lịch sử tương tác để cải thiện chất lượng chăm sóc.
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất mua hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, ghi nhận và báo cáo các phản hồi nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm và sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ khác.
Thực hiện các chương trình tri ân khách hàng sau bán và các chiến dịch chăm sóc khách hàng khác theo kế hoạch của công ty.
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý và theo dõi lịch sử tương tác để cải thiện chất lượng chăm sóc.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: >22 tuổi Kinh nghiệm: Từ 6 tháng ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ là lợi thế Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao Thành thạo tin học văn phòng
Độ tuổi: >22 tuổi
Kinh nghiệm: Từ 6 tháng ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ là lợi thế
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000đ - 9.000.000đ (theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn) Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà. Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...) Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động (nói KHÔNG với drama) Văn phòng tọa lạc tại trung tâm, chuyên nghiệp và tiện nghi Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Lương cơ bản: 7.000.000đ - 9.000.000đ (theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn)
Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà.
Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...) Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động (nói KHÔNG với drama)
Văn phòng tọa lạc tại trung tâm, chuyên nghiệp và tiện nghi
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cskh-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job221502
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GLAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GLAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BCC
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Gia Khang Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Gia Khang Phát
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 32 - 37 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
32 - 37 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CONG TY TNHH HUU TOAN GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Ni Hao
8.3 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đồng Hồ Hải Triều
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAMELIA BRAND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH TM DV ELITE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH TM DV ELITE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Vietjetair Cargo JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietjetair Cargo JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing De Heus LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận De Heus LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 550 USD Cong Ty Co Phan Khoang San Thuan Phong
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1 USD BIDV MetLife
400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 570 - 850 USD Navigos Group
570 - 850 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing The Access Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận The Access Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên .NET Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH TLC Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty TNHH TLC Bình Dương
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm