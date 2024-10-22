Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất mua hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, ghi nhận và báo cáo các phản hồi nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm và sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ khác.
Thực hiện các chương trình tri ân khách hàng sau bán và các chiến dịch chăm sóc khách hàng khác theo kế hoạch của công ty.
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý và theo dõi lịch sử tương tác để cải thiện chất lượng chăm sóc.
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất mua hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, ghi nhận và báo cáo các phản hồi nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm và sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ khác.
Thực hiện các chương trình tri ân khách hàng sau bán và các chiến dịch chăm sóc khách hàng khác theo kế hoạch của công ty.
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý và theo dõi lịch sử tương tác để cải thiện chất lượng chăm sóc.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: >22 tuổi
Kinh nghiệm: Từ 6 tháng ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ là lợi thế
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7.000.000đ - 9.000.000đ (theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn)
Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà.
Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...) Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động (nói KHÔNG với drama)
Văn phòng tọa lạc tại trung tâm, chuyên nghiệp và tiện nghi
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI