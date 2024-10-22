Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 215B20 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Gọi điện cho doanh nghiệp có chủ là người Việt, đang kinh doanh tại Mỹ và canada
-Thông báo cho doanh nghiệp về chương trình hoàn lại phí cà thẻ cho khách hàng trong nhưng năm qua
-Để hướng dẫn cho doanh nghiệp điền hồ sơ thông tin
-Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình hồ sơ tại công ty.
-Mỗi ngày kết nối được từ 100-120 khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng gọi ra (outbound call).
- Có tính trách nhiệm trong công việc, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
- Đúng giờ, tích cực, cầu thị, ham học hỏi.
- Cạnh tranh và chủ động

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm dựa trên lương ký hợp đồng lao động (BHYT, BHXH, BHTN).
-Lương tháng 13, 14, 15. -Bonus 3-5 tr.iệ.u/tháng.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và Công tác tại Canada, Hoa Kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 215B20 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

