Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 215B20 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Gọi điện cho doanh nghiệp có chủ là người Việt, đang kinh doanh tại Mỹ và canada
-Thông báo cho doanh nghiệp về chương trình hoàn lại phí cà thẻ cho khách hàng trong nhưng năm qua
-Để hướng dẫn cho doanh nghiệp điền hồ sơ thông tin
-Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình hồ sơ tại công ty.
-Mỗi ngày kết nối được từ 100-120 khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng gọi ra (outbound call).
- Có tính trách nhiệm trong công việc, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
- Đúng giờ, tích cực, cầu thị, ham học hỏi.
- Cạnh tranh và chủ động
- Có tính trách nhiệm trong công việc, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
- Đúng giờ, tích cực, cầu thị, ham học hỏi.
- Cạnh tranh và chủ động
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm dựa trên lương ký hợp đồng lao động (BHYT, BHXH, BHTN).
-Lương tháng 13, 14, 15. -Bonus 3-5 tr.iệ.u/tháng.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và Công tác tại Canada, Hoa Kỳ.
-Lương tháng 13, 14, 15. -Bonus 3-5 tr.iệ.u/tháng.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và Công tác tại Canada, Hoa Kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI