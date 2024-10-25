Tuyển Nhân Viên Cung Ứng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Cung Ứng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà Silver Wings, 137A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp:
Xây dựng danh sách các nhà thầu tiềm năng dựa trên các tiêu chí như chất lượng, giá cả, kinh nghiệm,... Đánh giá năng lực, uy tín của các nhà thầu thông qua việc tham khảo thông tin, hồ sơ năng lực, đánh giá thực tế... Phối hợp với phòng ban liên quan để mời nhà thầu thực hiện khảo sát theo quy định
2. So sánh và lựa chọn nhà thầu:
So sánh các báo giá, điều khoản hợp đồng từ các nhà thầu để đưa ra lựa chọn tối ưu Lập báo cáo đánh giá chi tiết về từng nhà thầu để trình lên cấp trên
3. Thương lượng và ký kết hợp đồng:
Thảo luận và thương lượng các điều khoản hợp đồng như giá cả, tiến độ, chất lượng, điều kiện thanh toán,... Soạn thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn
4. Quản lý hợp đồng:
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo nhà thầu đáp ứng được đúng chất lượng, số lượng và thời hạn Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
5. Kiểm soát chất lượng:
Phối hợp cùng Dự án thi công kiểm soát nhà thầu thực hiện đúng cam kết về chất lượng, tiến độ thi công. Xử lý các trường hợp phát sinh lỗi, khiếu nại về chất lượng
6. Các công việc khác:
Thực hiện các thủ tục liên quan tạm ứng, thanh toán đúng tiến độ hợp đồng Theo dõi công nợ với nhà thầu, đảm bảo thanh toán đúng hạn theo hợp đồng Phối hợp với khối Dự án để kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu công trình Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm
Trình độ học vấn: Tốtnghiệp Đại học, Cao đẳng... chuyên ngành có liên quan Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mua hàng, cung ứng nhân công thầu phụ. Hiểu biết cơ bản về sản phẩm/dịch vụ mà Công ty cung cấp Hiểu biết về điều khoản hợp đồng, luật thương mại
2. Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục Kỹ năng phân tích, đánh giá Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...)
3. Thái độ
Trung thực, đáng tin cậy Trách nhiệm Cẩn thận, tỉ mỉ (tính chính xác cao) Chủ động
4. Yêu cầu khác
Giới tính: Nữ Độ tuổi: từ 22 - 30 tuổi Có thể làm việc ngoài giờ khi phát sinh công việc Thời gian thử việc 02 tháng
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 12 - 15 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)
1. Thu nhập:
2. Thưởng: Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của Công ty, ...
2. Thưởng:
3. Chế độ phúc lợi
Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thêm giờ, phụ cấp điện thoại.... 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật) Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín, Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty, Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động... Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

