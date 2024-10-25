Tuyển Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng chính sách chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng trong Công ty.

- Kiểm tra giám sát công tác thẩm định

- Theo dõi quá trình sản xuất thuốc và kiểm tra

- Theo dõi việc kiểm tra chất lượng bao gồm việc lấy mẫu, lưu mẫu, kiểm nghiệm, kiểm tra trong quá trình và thử độ ổn định

- Kiểm tra việc thành lập và lưu trữ hồ sơ phân phối sản phẩm

- Theo dõi việc biệt trữ và bảo quản: nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm

- Theo dõi việc bảo trì và sửa chữa thiết bị hay nhà xưởng

- Theo dõi việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

- Theo dõi việc xử lý các sản phẩm bị thu hồi hay trả về

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành hóa học, sinh học, dược và liên quan

- Có kinh nghiệm kiểm nghiệm ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Am hiểu và có kiến thức trong linh vực quản lý chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn ISO 9001, GMP-WHO và ISO/IEC 17025

- Trung thực, siêng năng, sáng tạo, kỷ luật tốt

- Giao tiếp tốt

- Thành thao vi tính văn phòng (word, excel, power point)

- Chịu được áp lực cao trong công

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách Công ty

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Chương trình du lịch nghỉ mát hàng năm, tổ chức teambuilding sôi nổi

- Có xe đưa đón CBNV từ nội thành về địa điểm làm việc

- Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin