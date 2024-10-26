Tuyển Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch thẩm định qui trình sản xuất, thẩm định vệ sinh, thẩm định hệ thống máy tính, nghiên cứu thời gian tồn trữ. Soạn thảo đề cương thẩm định qui trình sản xuất, thẩm định vệ sinh và thẩm định hệ thống máy tính, nghiên cứu thời gian tồn trữ. Thực hiện thẩm định, theo dõi kết quả và báo cáo theo kế hoạch được duyệt. Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất đánh giá theo đúng kế hoạch được duyệt. Đào tạo, hướng dẫn lấy mẫu thẩm định qui trình, thẩm định vệ sinh theo đề cương được duyệt. Thực hiện đánh giá rủi ro liên quan hoạt động thẩm định. Xử lý sai lệch, sự cố liên quan đến các hoạt động thẩm định. Đánh giá hệ thống nước tính khiết: soạn thảo đề cương và báo cáo đánh giá, theo dõi xu hướng nước. Hỗ trợ hoạt động đánh giá thiết bị, nhà xưởng, hệ thống phụ trợ khi cần thiết. Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ quản lý trực tiếp.
Xây dựng kế hoạch thẩm định qui trình sản xuất, thẩm định vệ sinh, thẩm định hệ thống máy tính, nghiên cứu thời gian tồn trữ.
Soạn thảo đề cương thẩm định qui trình sản xuất, thẩm định vệ sinh và thẩm định hệ thống máy tính, nghiên cứu thời gian tồn trữ. Thực hiện thẩm định, theo dõi kết quả và báo cáo theo kế hoạch được duyệt.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất đánh giá theo đúng kế hoạch được duyệt.
Đào tạo, hướng dẫn lấy mẫu thẩm định qui trình, thẩm định vệ sinh theo đề cương được duyệt.
Thực hiện đánh giá rủi ro liên quan hoạt động thẩm định.
Xử lý sai lệch, sự cố liên quan đến các hoạt động thẩm định.
Đánh giá hệ thống nước tính khiết: soạn thảo đề cương và báo cáo đánh giá, theo dõi xu hướng nước.
Hỗ trợ hoạt động đánh giá thiết bị, nhà xưởng, hệ thống phụ trợ khi cần thiết.
Các công việc khác liên quan khi có yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Dược. Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm ở vi trí tương đương nhà máy Dược GMP-EU. Thành thạo các kỹ năng Tiếng anh: đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản. Nắm vững các kiến thức về quản lý hệ thống chất lượng, các qui định GMP WHO, EU GMP. Thành thạo tin học văn phòng. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Dược.
Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm ở vi trí tương đương nhà máy Dược GMP-EU.
Thành thạo các kỹ năng Tiếng anh: đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản.
Nắm vững các kiến thức về quản lý hệ thống chất lượng, các qui định GMP WHO, EU GMP.
Thành thạo tin học văn phòng.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, hưởng lương tháng 13, được xem xét tăng lương hằng năm. Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ có lương, ngày phép theo quy định. Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn liên quan công việc. Tham gia các hoạt động Team Building gắn kết của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Lương thỏa thuận, hưởng lương tháng 13, được xem xét tăng lương hằng năm.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ ngày nghỉ có lương, ngày phép theo quy định.
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn liên quan công việc.
Tham gia các hoạt động Team Building gắn kết của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

