Tuyển Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
- Hà Nội: Lô NM5 Cụm Công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm trước, trong và sau sản xuất
Giám sát các hoạt động sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo hồ sơ lô
Xây dựng và cập nhật mẫu mầu chuẩn cho từng nguyên liệu; bao bì nhãn mác; bán thành phẩm
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở chuyên ngành Thú Y, Chăn nuôi - Thú y, Hoá dược, Dược, Công nghệ sinh học...
Không yêu cầu kinh nghiệm, vào công ty sẽ đào tạo từ đầu
Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty
Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)
BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.
Du lịch, khám sức khỏe...
Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
Môi trường làm việc vui vẻ
Cơ hội thăng tiến, học hỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
