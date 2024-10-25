Tuyển Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NM5 Cụm Công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm trước, trong và sau sản xuất Giám sát các hoạt động sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo hồ sơ lô Xây dựng và cập nhật mẫu mầu chuẩn cho từng nguyên liệu; bao bì nhãn mác; bán thành phẩm

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở chuyên ngành Thú Y, Chăn nuôi - Thú y, Hoá dược, Dược, Công nghệ sinh học... Không yêu cầu kinh nghiệm, vào công ty sẽ đào tạo từ đầu Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...) BH chăm sóc sức khỏe hàng năm. Du lịch, khám sức khỏe... Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết... Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty Môi trường làm việc vui vẻ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.