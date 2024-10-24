Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH LASERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 302A Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên, đại lý, khách hàng của công ty. Phát triển nội dung đào tạo, tài liệu học tập, bài giảng, bài kiểm tra, video hướng dẫn, ... phù hợp với đối tượng học viên. Thực hiện giảng dạy, huấn luyện, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kỹ thuật, ... cho nhân viên, đại lý, khách hàng. Chuẩn bị và tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo, workshop, ... Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, đưa ra các giải pháp cải thiện. Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của học viên trong quá trình học tập. Theo dõi, đánh giá kết quả học tập của học viên, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý đào tạo. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về đào tạo, mỹ phẩm.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Dược phẩm, ... hoặc các ngành nghề có liên quan. Có kiến thức về mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết trình hiệu quả. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH LASERA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LASERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.