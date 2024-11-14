Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP XNK Fovina Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới
Chuẩn bị tài liệu và nội dung đào tạo giới thiệu về công ty, bao gồm lịch sử phát triển, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa công ty, và các quy định nội bộ.
Hướng dẫn nhân viên mới sử dụng các phần mềm quản lý công việc cơ bản (như hệ thống chấm công, phần mềm ERP, các công cụ liên lạc nội bộ).
Thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu của nhân viên mới, giúp họ nhanh chóng thích nghi và hòa nhập vào môi trường làm việc.
Đào tạo về văn hóa công ty và các kỹ năng mềm cơ bản
Thiết kế các buổi đào tạo về kỹ năng mềm (như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề) để giúp nhân viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Tổ chức các chương trình gắn kết đội ngũ để thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và phát huy văn hóa công ty.
Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng tình thần đồng đội và tăng cường sự đoàn kết trong công ty.
Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nội bộ
Phối hợp với các phòng ban để thu thập nhu cầu đào tạo từ từng bộ phận, xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng tháng hoặc quý.
Thiết kế nội dung đào tạo phù hợp cho từng vị trí, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu công việc của mỗi phòng ban và từng cấp bậc.
Điều chỉnh, cập nhật nội dung chương trình đào tạo theo tình hình thực tế và xu hướng của thị trường để nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ.
Tìm kiếm và triển khai các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn cho các phòng ban
Khảo sát và xác định nhu cầu đào tạo: Phối hợp với trưởng các phòng ban để đánh giá nhu cầu đào tạo chuyên môn cụ thể, từ đó xác định các kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.
Khảo sát và xác định nhu cầu đào tạo
Nghiên cứu và lựa chọn các khóa học chuyên sâu cho từng phòng ban
Nghiên cứu và lựa chọn các khóa học chuyên sâu
Xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng phòng ban: Sau khi xác định nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng phòng ban, đảm bảo các khóa học được tổ chức phù hợp với lịch làm việc và tiến độ dự án của công ty.
Xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng phòng ban
Đánh giá hiệu quả sau đào tạo: Sau mỗi khóa học, tổ chức thu thập phản hồi từ nhân viên và trưởng phòng ban để đánh giá hiệu quả học tập. Theo dõi mức độ áp dụng kiến thức vào công việc, từ đó đưa ra các cải tiến cho chương trình đào tạo tương lai.
Đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Lập báo cáo và đề xuất bổ sung: Tổng hợp kết quả đào tạo và lập báo cáo định kỳ về tình hình phát triển kỹ năng của nhân viên trong các phòng ban. Đề xuất các chương trình đào tạo mới nếu cần thiết để đáp ứng nhu cầu thay đổi và phát triển liên tục của công ty.
Lập báo cáo và đề xuất bổ sung

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả
Sử dụng tốt các phần mềm cơ bản như Word, Excel v.v., khả năng sử dụng các công cụ/phần mềm đào tạo như E-learning, zoom, google meet,...
Có khả kỹ năng đào tạo và giọng nói truyền cảm.
Có kỹ năng tương tác, đàm phán tốt.
Có kỹ năng viết và giao tiếp xã hội tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, tư duy tốt.

Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, kinh nghiệm và khát vọng thăng tiến;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Cơ hội thăng tiến không hạn chế;
Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch ...
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

