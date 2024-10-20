Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 413

- 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập Kế hoạch và ngân sách đào tạo theo năm, quý, tháng dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo của các bộ phận phòng ban. Tổ chức và trực tiếp đứng lớp các buổi đào tạo nội bộ cho nhân viên Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu đào tạo để đo lường hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo; Phối hợp với các bộ phận để tiến hành tìm hiểu khảo sát nhu cầu đào tạo và thực hiện các khóa kiểm tra năng lực chuyên môn để đánh giá nhân viên Xây dựng và chỉnh sửa Khung năng lực, lộ trình thăng tiến các vị trí để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty; Kiểm tra, đánh giá chất lượng của các khoá đào tạo và năng lực nhân viên sau khi đào tạo để cải tiến cho phù hợp Lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc của các vị trí; Quản lý và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến đào tạo trong Công ty; Quản lý lịch trình, kế hoạch đào tạo theo từng tháng/quý/năm. Tìm kiếm, đề xuất hợp tác với đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo uy tín để cử CBNV tham gia các khoá đào tạo bên ngoài theo kế hoạch Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo hội nhập dành cho CBNV mới gia nhập Công ty để nhanh chóng hoà nhập với văn hoá và yêu cầu công việc; Tham mưu, đề xuất với BOD trong việc xây dựng Chiến lược đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực;
Lập Kế hoạch và ngân sách đào tạo theo năm, quý, tháng dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo của các bộ phận phòng ban.
Tổ chức và trực tiếp đứng lớp các buổi đào tạo nội bộ cho nhân viên
Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu đào tạo để đo lường hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo;
Phối hợp với các bộ phận để tiến hành tìm hiểu khảo sát nhu cầu đào tạo và thực hiện các khóa kiểm tra năng lực chuyên môn để đánh giá nhân viên
Xây dựng và chỉnh sửa Khung năng lực, lộ trình thăng tiến các vị trí để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty;
Kiểm tra, đánh giá chất lượng của các khoá đào tạo và năng lực nhân viên sau khi đào tạo để cải tiến cho phù hợp
Lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc của các vị trí; Quản lý và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến đào tạo trong Công ty;
Quản lý lịch trình, kế hoạch đào tạo theo từng tháng/quý/năm.
Tìm kiếm, đề xuất hợp tác với đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo uy tín để cử CBNV tham gia các khoá đào tạo bên ngoài theo kế hoạch
Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo hội nhập dành cho CBNV mới gia nhập Công ty để nhanh chóng hoà nhập với văn hoá và yêu cầu công việc;
Tham mưu, đề xuất với BOD trong việc xây dựng Chiến lược đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực;
12. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo Từng làm việc trong tổ chức/ Công ty ngành thẩm mỹ, ngành y tế, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế Có kiến thức về ngành thẩm mỹ, ngành y tế, dược, thiết bị y tế Khả năng diễn đạt, phân tích vấn đề tốt Kỹ năng: Quản lý công việc, giao tiếp, lắng nghe, truyền thông, phân tích, đánh giá đạt cấp độ khá/ tốt.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo
Từng làm việc trong tổ chức/ Công ty ngành thẩm mỹ, ngành y tế, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế
Có kiến thức về ngành thẩm mỹ, ngành y tế, dược, thiết bị y tế
Khả năng diễn đạt, phân tích vấn đề tốt
Kỹ năng: Quản lý công việc, giao tiếp, lắng nghe, truyền thông, phân tích, đánh giá đạt cấp độ khá/ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên
Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Sử dụng dịch vụ với giá dành cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Quyền - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

