Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện tổ chức/vận hành các lớp đào tạo trong hệ thống

- Đánh giá đối tượng đào tạo từ đó đưa ra phương án và các chương trình phù hợp

- Tổ chức và vận hành các chương trình sự kiện và xây dựng văn hóa nội bộ

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kì đối tượng đào tạo

(Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm mảng đào tạo, đặc biệt trong ngành bán lẻ, điện tử là một lợi thế tối thiểu 06 tháng trở lên

- Có khả năng thuyết trình/diễn thuyết

- Biết phối hợp và làm việc nhóm với nhiều phòng ban

- Biết dẫn chương trình là một lợi thế

- Sẵn sàng đi công tác

Quyền Lợi

- Thu nhập khởi điểm theo năng lực 8.000.00 -10.000.000

- Chế độ BHXH, Phép năm đầy đủ

- Thưởng Lễ Tết,...

- Cơ hội làm việc cùng các hãng công nghệ lớn

- Cơ hội du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển

