Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện tổ chức/vận hành các lớp đào tạo trong hệ thống
- Đánh giá đối tượng đào tạo từ đó đưa ra phương án và các chương trình phù hợp
- Tổ chức và vận hành các chương trình sự kiện và xây dựng văn hóa nội bộ
- Thực hiện kiểm tra và đánh giá định kì đối tượng đào tạo
(Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm mảng đào tạo, đặc biệt trong ngành bán lẻ, điện tử là một lợi thế tối thiểu 06 tháng trở lên
- Có khả năng thuyết trình/diễn thuyết
- Biết phối hợp và làm việc nhóm với nhiều phòng ban
- Biết dẫn chương trình là một lợi thế
- Sẵn sàng đi công tác

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khởi điểm theo năng lực 8.000.00 -10.000.000
- Chế độ BHXH, Phép năm đầy đủ
- Thưởng Lễ Tết,...
- Cơ hội làm việc cùng các hãng công nghệ lớn
- Cơ hội du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 188Ter đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

